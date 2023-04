Núcleo espírita realiza mostra de cinema e literatura neste final de semana

Em comemoração aos 166 anos do Espiritismo — que nasceu com a publicação de “O Livro dos Espíritos” em 18 de abril de 1857 —, o Núcleo Afro de Amparo Espiritual e Social Consciência Nova realizará, neste sábado (15) e domingo (16), a “I Mostra de Cinema e Literatura Espírita”. A programação é aberta ao público e será realizada das 14h às 18h, no Anfiteatro da UsiPaz Icuí-Guajará. A iniciativa tem o apoio da UsiPaz, da Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Pará (Ade-Pa), da Banca do Livro Espírita e da Associação Espírita Lírio do Vale.

Durante a programação haverá sessão de cinema espírita com filmes recém lançados, palestras, feira do livro espírita e atividades infantis. A proposta do evento, segundo a organização, é aproximar o público a fim de buscarem mais conhecimentos a respeito da religião e combater a intolerância religiosa, além de ataques a diferentes vertentes religiosas.

O idealizador do evento Bruno Miranda, comenta que o foco do é um momento para toda a família e uma oportunidade de conhecer mais acerca do espiritismo. Ele lembra, também, que o Brasil tem a maior quantidade de adeptos no mundo. “A gente vai impactar de forma que gere benefícios às pessoas pela literatura, que é algo que a gente incentiva hoje: a pessoa a ler. E tem literatura para crianças, abordando diversas temáticas e realidades que estão dentro dela nesse contexto”, frisou Bruno.

“A gente faz com que ela [as pessoas envolvidas no evento] possa conhecer essa cultura de uma outra forma através do cinema, da feira de livros, do teatro ali com palhaçaria, com a mágica para que ela possa saber e conhecer que pode sintonizar, precisa descobrir um novo mundo e tem a oportunidade de conhecer esse mundo, não impondo a religião. De uma forma que ela possa se sentir livre para conhecer, se permitir escolher, ver o mundo de outra forma e saber que ela pode compartilhar dos mesmos ideais ou não”, complementou Bruno.

Serviço

I Mostra de Cinema e Literatura Espírita

Data: 15/04 (sábado) e 16/04 (domingo)

Horário: das 14h às 18h

Local: Anfiteatro da UsiPaz Icuí-Guajará

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)