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Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se torna Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará

Governadora Hana Ghassan assinou a lei na noite desta terça-feira (05) após a novena no Santuário, localizado no Telégrafo

O Liberal
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Governadora Hana Ghassan assinou a lei tornando a Novena de Nª Sª do Perpétuo Socorro como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A governadora do Estado do Pará Hana Ghassan assinou, na noite deste terça-feira (05), a lei que reconhece a Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará. A governador participou da novena das 19h, junto com outras autoridades e o marido, no Santuário de Nª Sª do Perpétuo Socorro localizado no bairro do Telegráfo, em Belém.

O reconhecimento tem como base o Projeto de Lei nº 151/2025, de autoria do deputado estadual Fábio Figueiras (PV), aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), no dia 7 de abril.

A novena é uma das principais manifestações religiosas do Estado realizada desde 1947. O santuário recebe entre 20 mil e 30 mil pessoas, a cada terça-feira, vindas da capital e de outros municípios. As celebrações ocorrem das 5h às 21h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O reconhecimento estadual se soma ao título já concedido pela Prefeitura de Belém, em 2025, e busca preservar a memória coletiva, valorizar o patrimônio imaterial do Pará e garantir a continuidade da tradição - reforçando a valorização das manifestações culturais no Estado, ao lado de eventos como o Círio de Nazaré.

"Fortalece a identidade cultural do nosso Estado, fortalece a cultura, o que somos, é muito importante a gente valorizar aquilo que nos fortalece. A Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro representa a fé do povo paraense. É muito bom fazer parte deste momento como governadora e como alguém que acredita verdadeiramente na força da fé. Essa novena a gente pode perceber que recebe milhares de paraenses que acreditam na fé, acreditam no poder transformador de Deus e é muito bom fazer deste momento porque é patrimônio cultural e imaterial do Estado do Pará", afirmou a governadora Hana Ghassan.

Hana enfatizou que a novena é um abraço para todos que participam. “Eu vejo como alguém que acredita na força da fé. Essa novena não é só uma tradição, como foi dito aqui. É um abraço no coração de todos nós. Hoje não é só a assinatura de um documento. É o reconhecimento da fé que move o nosso Estado do Pará. A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro agora é patrimônio cultural do nosso Estado”, declarou.

O pároco de Nª Sª do Perpétuo Socorro, padre Cleidivan Brito, reforçou a importância de reconhecer a Novena como um patrimônio do Estado. "Acho que todos vocês foram testemunhas oculares da alegria que todos os devotos sentiram com a assinatura dessa lei e a gente fica feliz sobretudo porque esse reconhecimento é muito justo. De fato a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro faz parte da cultura deste lugar. Toda a população tem a sua vida afetada, nem que seja pelo trânsito, por causa dessa novena", declarou. Também estiveram na celebração vários padres e o Monsenhor Agostinho Cruz, representando a Arquidiocese de Belém.

Para a costureira Kátia de Nazaré, de 61 anos, moradora da Vila da Barca, a participação nas novenas e na missa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma necessidade para ter um bom dia. "Só de falar de Maria eu fico arrepiada. A gente acompanha como o padre disse é uma herança de família. A gente não sabe nem descrever o que sente. É o que a gente vive. Parece que a gente vem para cá e encontra todas as respostas para as nossas perguntas. Eu tive agora muito doente. E só segurando na mão de Maria para vencer essa batalha", agradeceu.

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Religião

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