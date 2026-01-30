Capa Jornal Amazônia
Nome no rádio, ovos na rua: estudante comemora aprovação em Administração na UFPA

Diego também falou sobre as expectativas em relação à vida universitária

O Liberal

A divulgação do listão do vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA) trouxe surpresa e muita comemoração para Diego Alves, de 18 anos, aprovado no curso de Administração. A notícia foi recebida por meio do rádio e deu início a uma verdadeira festa envolvendo familiares, amigos e vizinhos.

“Recebi a notícia por meio da rádio, não estava esperando, foi uma grande surpresa para mim, mas foi uma grande felicidade essa notícia, foi algo que alegrou não só a mim, mas como toda a minha família”, relatou o estudante, que comemorou com ovos, trigo e muita animação.

Diego também falou sobre as expectativas em relação à vida universitária. “A minha expectativa para a faculdade com certeza vai ser as melhores, pretendo fazer o curso de administração, pretendo cursar, fazer todo o processo para poder fazer a minha área de escolha, e tenho todas as expectativas do mundo para esse curso”, afirmou.

Sobre a preparação, o novo calouro explicou que o processo exigiu foco e renúncias. “Bom, a minha preparação começou no início do ano passado, quando eu entrei no convênio, e durante todo o ano de 2025, foquei nos meus estudos, foquei no meu objetivo, foquei no que eu almejava, me abestimei de algumas coisas para poder conquistar, mas consegui esses frutos e agora é só aproveitar, só a felicidade que salvei”, disse.

Inicialmente, Diego tinha outro plano profissional. “O curso que eu sempre almejei foi o Direito, mas acabei ganhando a admiração pela Administração e decidi trocar e fazer o curso”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

vestibular 2026

ps ufpa 2026

listão da ufpa 2026
Belém
