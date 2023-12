Navio-Patrulha Pampeiro está aberto para visitação pública neste fim de semana, em Belém

O Navio-Patrulha "Pampeiro" do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, está aberto à visitação do público neste sábado (9) e domingo (10). O navio está ancorado no Cais da Escadinha, ao lado da Estação da Docas, em Belém.

O Navio-Patrulha “Pampeiro” foi construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e pertence à Classe de Navios Piratini. Plenamente adaptado ao ambiente amazônico, o navio tem a capacidade de atuar em rios mais estreitos e menos profundos, sendo a sua versatilidade o que o diferencia de meios navais maiores.

O Navio-Patrulha Pampeiro foi lançado em 15 de julho de 1970 e já pertenceu à Flotilha do Amazonas e Grupamento Naval do Norte

"Hoje é o navio mais antigo da área do Comando do 4° Distrito Naval,, disse Rodrigo Lauri, Capitão Tenente responsável pelo navio.

Além disso, o navio presta apoio à comunidade ribeirinha com ações de inspeção e patrulha naval em toda a bacia amazônica.

A visitante Sandra Cezario é de Santo André, em São Paulo, e está no Pará visitando o filho que mora em Benevides, ela aproveitou para conhecer a capital. "Para nós é novidade, em São Paulo não tem isso. Achei muito bem organizado, gostamos muito, eu e meu marido", disse.

Missão do navio:

Realizar Patrulha Naval;

Operações Ribeirinhas;

Patrulhamento;

Busca;

Socorro e Assistência Cívico-Social e cooperar em ações de Inspeção Naval a fim de contribuir para a aplicação do Poder naval do Grupamento de Patrulha Naval do Norte na área de jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval.



Serviço:

Visitação pública ao Navio-Patrulha “Pampeiro”



Data: 9 e 10 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 17h

Local: Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas

