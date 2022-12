Natal Solidário 2022: Basa promove arrecadação de alimentos e brinquedos; veja como doar

Com o objetivo de estimular promover um natal de esperança, o Banco da Amazônia (Basa) realiza a 18ª edição da Gincana Natal Solidário até nesta sexta-feira (16). A iniciativa de 2022, que consiste na arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis, conta o tema: “80 anos movimentando a luz da esperança”, em comemoração aos 80 anos da Instituição, celebrado no mês de julho deste ano. A gincana iniciou no dia 15 de novembro. Todos os donativos podem ser entregues em uma das agências do Basa, na Região Metropolitana de Belém.

As doações serão entregues para instituições beneficentes do Estado. De acordo com Pablo Nahmias, coordenador de Qualidade de Vida e Endomarketing do Basa, a gincana destaca o compromisso do Banco como instituição social. “O principal objetivo é transformar a vida de crianças, adolescentes, adultos, idosos e instituições beneficentes. Tudo isso através da participação de clientes e colaboradores, como forma de estimular o espírito generoso de toda nossa instituição”, frisou.

A Gincana é realizada desde 2004 e ao longo deste período, já arrecadou mais de 150 mil donativos e beneficiou mais de 2 mil entidades, tudo isso com a solidariedade e mobilização de colaboradores, clientes do Basa e sociedade em geral.

Serviço

Natal Solidário 2022 - Banco da Amazônia

Data para doações: até 16 dezembro de 2022

Pontos de arrecadação: agências do Banco da Amazônia da área metropolitana de Belém-PA.