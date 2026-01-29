Nabeauty: Belém ganha nova franquia de procedimentos estéticos que promete entregar beleza e cuidado

A capital paraense receberá nesta terça-feira (3), a Nabeauty, uma franquia oficial da marca Natalia Beauty que é voltada para procedimentos estéticos. A unidade da franquia fica localizada na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém.

Os serviços que serão oferecidos foram pensados para realçar a beleza natural, promover autoestima e entregar resultados sofisticados. Entre os procedimentos disponibilizados no novo espaço, estão: Flow Brows, Flow Lips, Flow Lash Lifting, Flow Peel e etc.

VEJA MAIS

Sobre a Nabeauty

Entre os procedimentos oferecidos, estão: Flow Brows, Flow Lips e Flow Lash Lifting. (Foto: Divulgação)

A marca Nabeauty se consolidou em São Paulo pela incrível união da técnica e da naturalidade, além de resultados que costumam valorizar a beleza individual. O novo espaço, comandado pelas proprietárias Rebecca Rebelo Cabral e Gilliana Roberta da Costa, chegou a Belém com a proposta de entregar beleza por preços acessíveis, mantendo sempre os protocolos e cuidados.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)