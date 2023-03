'Na Praça com Maria': edição deste mês ocorre em dois dias, começando nesta sexta-feira (31)

A edição de abril do projeto “Na Praça com Maria” começa nesta sexta-feira, 31, em Belém, e segue até o sábado, dia 1º de abril, na Praça Santuário. Neste fim de semana, a atração diferenciada do evento é a apresentação do canil da Polícia Militar do Pará (PM), que estreia na programação.

A apresentação do Batalhão de Ações com Cãe da PM começa a partir das 19h, com a unidade do Comando de Missões Especiais, responsável pelo adestramento, treinamento e atuação dos cães policiais, que desempenham papel fundamental nas ocorrências de tráfico de entorpecentes e em diligências de busca e captura. Ainda na sexta, a partir das 19h30, tem apresentação do cantor Romano e Banda; às 20h30, atração pop com Igor Mendes. No sábado, às 19h30, tem banda Skema Bom Demais, e às 20h30, Jorginho e Banda.

Além da programação musical, comidas e venda de artesanato, o evento também terá a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que estará nos dois dias no Altar Central, para visitação, bênçãos e a adoração ao Santíssimo, na Capela Mãe da Eucaristia, localizada no subsolo do Altar Central.

Sobre as atrações musiciais

Igor Mendes lança nesta sexta, nas plataformas digitais, “Apartamento”, primeiro EP autoral do cantor e compositor. Com cinco faixas musicais, este é também o primeiro EP solo do artista, que se lançou há dois anos na cena artística paraense. Antes, ele integrou bandas covers locais, tais como Paquetá, que faz tributo à banda Los Hermanos, e The Lay, uma banda de indie rock que cantava músicas em inglês.

A Skema Bom Demais toca um mix de estilos sempre voltados para os maiores sucessos da atualidade, com muito brega marcante e os ritmos paraenses que fizeram sucesso no passado. Nos seus shows, a banda não deixa de fora o seu repertório autoral. Atualmente, o grupo é formado pelos membros Ana Rosa Moraes nos vocais; Flávio Moraes na voz, violão e teclados; Douglas Rodrigues no contrabaixo e Fábio Cordovil da bateria e voz.

Projeto Na Praça com Maria

Data: 31 de março e 01 de abril

Onde: Praça Santuário

Hora: a partir das 19h.

Presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Entrada gratuita.