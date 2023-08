Museu Goeldi oferece 91 bolsas de R$ 700 para iniciação científica

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), por meio de seu Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), anuncia a abertura do processo seletivo de bolsistas de iniciação científica (Edital PIBIC – 001/2023). Serão disponibilizadas 91 bolsas no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) cada, com vigência de setembro de 2023 a agosto de 2024.

O período de submissão das propostas de projetos de pesquisa está aberto até 04 de setembro de 2023. As propostas serão avaliadas entre os dias 04 e 10 de setembro do mesmo ano, com a divulgação dos resultados prevista para o dia 11 de setembro de 2023. Os bolsistas selecionados serão indicados até 15 de setembro de 2023 através do site e redes sociais do Museu Goeldi.

O programa tem como objetivo estimular o interesse pela pesquisa científica, fomentar o desenvolvimento de jovens talentos e contribuir para a formação de futuros pesquisadores.

Com base na Resolução Normativa​ 017/2006 do CNPq, o processo seletivo será conduzido pelo Comitê de Avaliação Interno do MPEG, sob a administração da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação (COPPG).

Processo Seletivo

O processo seletivo requer a participação de orientadores com sólida produção científica e tecnológica recente, divulgada em veículos de comunicação relevantes da área. Cabe ao orientador a seleção e indicação do bolsista com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades propostas. Os orientadores devem incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em eventos científicos, nos quais o bolsista tenha contribuído de forma efetiva.

O pesquisador interessado em candidatar-se para uma bolsa PIBIC/MPEG pode solicitar a relação de orientadores disponíveis em cada área de conhecimento abrangida pela instituição através do e-mail pibic@museu-goeldi.br e cppg@museu-goeldi.br. Basta informar a área de interesse e solicitar informações sobre os orientadores compatíveis.