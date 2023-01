Mpox: Belém acompanha sete casos ativos da doença, diz Vigilância em Saúde da Sesma

Atualmente, Belém acompanha sete casos ativos de Mpox - doença anteriormente chamada de monkeypox ou varíola dos macacos. A informação foi dada pelo diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Adriano Furtado, em entrevista ao oliberal. Ao todo, a capital paraense já notificou 77 casos de Mpox à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) - a cidade lidera o ranking de mais registros no estado. No Pará, são 111 ocorrências da doença.

Apesar dos números, o porta-voz da Sesma afirma que o cenário em Belém "não é preocupante". "O cenário não é preocupante e a Sesma, assim que detecta um caso positivo, monitora e acompanha o paciente até a cura. Atualmente, temos sete casos em acompanhamento e um caso aguardando o diagnóstico", disse Adriano.

Na última quinta-feira (5), Belém registrou a primeira suspeita de morte por complicações da Mpox. Porém, como o paciente possuía comorbidades, como HIV e sifílis, além de uma obstrução no intestino, não é possível afirmar que o vírus seja o causador do óbito.

"Qualquer pessoa que apresente sintomas como: lesões na pele, febre, ínguas, cansaço e mal estar geral deve procurar as unidades de saúde de referência. No caso, a do Satélite, Icoaraci e o Centro de Testagem e Aconselhamento [CTA] para fazer o diagnóstico. Em caso positivo, é recomendado o isolamento domiciliar e o acompanhamento dos sintomas, que normalmente tendem a se curar sozinhos", orientou.

12 municípios paraenses têm casos confirmados da doença

Neste sábado (7), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que há 111 casos registrados de Mpox no Pará. Além de Belém (77), outros onze municípios registraram casos da doença: Ananindeua (19), Santarém (4), Marituba (3), Barcarena (1), Paragominas (1), Marabá (1), Acará (1), Benevides (1), Itaituba (1), Parauapebas(1) e Portel (1). 123 casos foram descartados e ainda há 1 caso suspeito em investigação. Há 1 óbito confirmado, sendo residente do município de Belém (1). O acompanhamento e monitoramento dos pacientes são feitos pelas secretarias de saúde municipais.