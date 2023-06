MPF e Justiça Federal realizam ação conjunta de doação de sangue na próxima segunda, em Belém

Uma ação de doação de sangue será realizada na próxima segunda-feira (26), promovida pelo Ministério Público Federal (MPF) e a Justiça Federal do Pará, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). O ponto de coleta será na sede da Procuradoria da República no Pará (PR/PA), localizada na rua Domingos Marreiros, nº 690, entre avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal, em Belém. Uma inscrição online deverá ser feita previamente, com o objetivo de manifestar interesse.

Poderão participar magistrados federais, procuradores da República, servidores, estagiários e demais colaboradores do MPF e do Judiciário. O público externo também poderá participar. No local, as equipes das instituições, convidados e o público externo poderão fazer a doação de sangue e salvar vidas.

Para que o Hemopa possa deslocar a estrutura necessária para a ação, no mínimo 80 pessoas precisam estar interessadas em fazer a doação de sangue, já que algumas destas podem não atender aos requisitos para doação e o índice de coleta tende a diminuir. A ação é realizada no mês em que se celebra o Junho Vermelho, uma campanha que busca incentivar a doação de sangue.

Serviço

Ação de doação de sangue (parceria entre MPF, JF e Hemopa)

Data: 26/06 (segunda-feira)

Horário: das 8h30 às 16h

Local: rua Domingos Marreiros, nº 690, entre avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal, em Belém