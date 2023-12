Movimento Focolares comemora 80 anos neste domingo (3), em Belém

Os 80 anos do Movimento Focolares serão comemorados, neste domingo (3), no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia (Unama), na avenida Alcindo Cacela, em Belém. A programação começa às 9h, com a celebração de uma missa, e seguirá até 12h.

O Movimento dos Focolares foi fundado pela italiana Chiara Lubich, em 1943, em Trento, na Itália, e está presente em 180 países. É um movimento civil e religioso, com sede central na Itália, e reúne cristãos de várias igrejas, com o objetivo de difundir no mundo a fraternidade universal, inspirada na oração de Jesus ao Pai - "Pai que todos sejam um".

“Portanto fomos criados para sermos todos irmãos, filhos de um único Pai, Deus”, diz a coordenação dos Focolares. E, para encarnar esse objetivo, Chiara Lubich, a fundadora, teve a inspiração de basear a nossa ação em cinco diálogos: diálogo com a Igreja Católica; com as outras Igrejas Cristãs; com aqueles de religiões não cristãs; com os que não professam uma fé religiosa; e diálogo com a cultura contemporânea.

Comemoração em todos os continentes

Integrante da coordenação do Focolares em Belém, Valéria Luz disse que os 80 anos do movimento no momento atual tem um significado particular. “As comemorações realizam-se em todos os continentes e entram na ‘operação resgate’ após o cenário desastroso das perdas sofridas nos últimos anos”, disse.

“Perdas de valores morais e espirituais, de vidas humanas, da natureza, de relacionamentos sólidos, construtivos. São perdas sofridas devido às fortes turbulências, a polarização que atingiram a humanidade do nosso tempo”, afirmou, acrescentando que o forte do movimento, em Belém, são as famílias.

Ela acrescentou: “E sabemos que não estamos sozinhos. Fizemos uma escolha de um Deus que se fez homem em tempos não melhores que os atuais e realizou o inimaginável e quer continuar realizando através dos que aderem ao seu plano de amor, através dos tempos. Nos corações em que a esperança ressuscita, a dor é abraçada e transformada em amor. A luz retorna”.

Centro em Benevides

O Focolares tem um centro no município de Benevides, na Grande Belém. De acordo com Valéria Luz, o movimento tem mantido encontros regulares uma vez ao mês na Escola de Enfermagem, na avenida José Bonifácio, em Belém. Antes essa reunião era no salão do Colégio Berço de Belém. Ela explicou que, nesses encontros, a comunidade se encontra para atividades diversificadas, conforme a faixa etária.

Sobre os encontro, Valéria Luz explicou que é um momento da comunidade inteira. “Jovens, adultos, crianças, desde crianças de colo. O forte do movimento em Belém são as famílias. Os casais têm na terceira quinta-feira, de cada mês, um encontro para casais, onde sempre aparecem casais novos, e os filhos desses casais têm um programação paralela, conforme a idade deles”.

"Nossa meta agora é crescer o número das novas gerações, porque sabemos que são o nosso futuro”. Valéria acrescentou que no Centro de Benevides há encontros de formações espiritual e humana e também nos bairros em Belém, com atuação de jovens. “Temos muito forte essa realidade de a pessoa quando dá, ela recebe. A gente tem pessoas realizadas porque se sentem realizada porque são colaboradoras ativas dessa realidade de um mundo unido”.