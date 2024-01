Motorista perde controle da direção e colide com poste na avenida João Paulo II, em Belém

Um acidente de trânsito foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira, 1º de janeiro, na avenida João Paulo II, em Belém. A motorista de um veículo particular perdeu o controle da direção e colidiu com um poste no canteiro central da pista, no trecho próximo à rua Henrique Engelhad, bairro do Souza. Não houve vítimas.

Segundo a própria condutora, a autônoma Ana Moreira, que permaneceu no local, chovia no momento em que ela estava dirigindo no sentido Belém-Ananindeua. Era por volta do meio-dia quando, em uma das curvas da avenida, o carro derrapou, girou na pista e acabou se chocando contra o poste lateralmente. No momento, nenhum outro veículo estava por perto.

"Foi um grande susto. O carro simplesmente derrapou. Mas graças a Deus que eu não me machuquei, que eu não machuquei ninguém. Só houve perda material. Infelizmente, perda total do carro", comenta Ana Moreira.

Condutora se consola em saber que ninguém se machucou no acidente. (Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

VEJA MAIS

Ana conta que estava voltando para casa, que fica em Ananindeua, quando tudo aconteceu. Ela lamenta a perda do veículo, que ainda não terminou de pagar. Mas se consola com o fato de não ter se ferido durante o acidente. "Agora é correr atrás do prejuízo". A Polícia Militar do Pará (PMPA) esteve no local do acidente prestando o primeiro apoio.

Quanto ao poste atingido pelo carro, a estrutura ficou caída no chão, próximo ao canteiro central da avenida, sem obstruir nenhuma faixa de trânsito. A redação integrada de O Liberal aguarda nota da prefeitura a respeito do reparo do poste.