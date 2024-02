Motorista de aplicativo entra no clima de Carnaval e contagia passageiros com decoração no veículo

O clima do Carnaval contagia e o motorista de aplicativo Nilson Wanderley Nunes Pinho, de 60 anos, vem contagiando seus passageiros com a decoração temática da folia em seu veículo. Tem máscaras, brilhos e entre outros adereços que deixam os passageiros encantados. Ele conversou com a Redação Integrada de O Liberal e disse que a decoração é uma forma de presentear seus clientes.

Nilson diz que a principal responsável pela decoração é a sua esposa, Maria Bernadete, mais conhecida como Berna. Eles moram no bairro da Guanabara, em Ananindeua, e, desde 2020, começaram a enfeitar o veículo em períodos festivos.

A primeira decoração realizada foi no período do Natal de 2020, em que a esposa de Nilson resolveu decorar todo o veículo. "Chegou um dia que ela resolveu decorar e deu certo, pois a decoração foi recebida muito bem pelos clientes. É impressionante como as pessoas ficam contagiadas", explica Nilson.

Ele recorda que um passageiro entrou no veículo e disse que ficou motivado a enfeitar a barbearia onde trabalha. "Eu lembro muito bem desse caso, quando ele entrou no carro ele começou a elogiar e disse que não tinha sentido vontade de enfeitar a barbearia que ele tinha, mas depois de andar no meu carro ele resolveu enfeitar. É muito bom quando a gente sente que está motivando as pessoas", declara o motorista.

A decoração do Carnaval é uma das que mais chama a atenção dos passageiros, diz Nilson. Ele pontua que quando os passageiros entram no carro se sentem surpreendidos e ficam curiosos com os objetos. Eles pegam as máscaras, fazem fotos e todo esse clima torna a viagem mais leve e descontraída.

"Quando eles já ficam curiosos e pegam os objetos, perguntam como faço e assim vai tornando o trabalho mais leve. Mas tudo isso acontece graças a minha esposa, pois ela teve a ideia e é a responsável em fazer toda essa decoração", destaca o motorista.

Nilson diz que ama a profissão, ele trabalha como motorista há mais de 30 anos, mas há seis anos ele está como motorista de aplicativo, pois saiu da empresa onde atuava. "Eu fiquei desempregado e comecei a trabalhar por conta própria e eu me encontrei. Eu amo a minha profissão e isso é muito bom", pontua Nilson.