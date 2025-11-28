Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Morre Adel Al Najad, dono do tradicional 'Lanche do Sírio', em Belém

Empresário faleceu na última quinta-feira (27); lanchonete amanheceu fechada e clientes perceberam a ausência

Hannah Franco
fonte

undador do “Lanche do Sírio”, Adel Al Najad, morre vítima de infarto em Belém (Reprodução/Redes sociais)

O empresário Adel Al Najad, fundador do famoso “Lanche do Sírio”, estabelecido há décadas no centro comercial de Belém, faleceu na manhã da última quinta-feira (27), vítima de um infarto. A informação foi confirmada por familiares após clientes e moradores perceberem que o estabelecimento, referência em culinária árabe na capital paraense, havia amanhecido fechado.

A lanchonete era conduzida por Adel desde sua fundação. Nas redes sociais, a notícia rapidamente ganhou repercussão, e muitos frequentadores manifestaram pesar. Comentários lembrando o atendimento acolhedor e a dedicação de Adel ao negócio se multiplicaram ao longo do dia.

VEJA MAIS

image Comida árabe em Belém: veja os melhores restaurantes para provar sabores do Oriente
De quibes crocantes a esfihas artesanais e charutos, descubra onde encontrar os melhores pratos árabes na capital paraense

image Nobre Chef traz ancestralidade ribeirinha, elementos surpresa e exotismo à mesa de Belém
Com ingredientes amazônicos e carnes exóticas, Nobre Chef leva a culinária paraense a eventos de destaque e prepara a abertura de novo restaurante na capital

O velório do empresário ocorreu na funerária Parque das Palmeiras Amazon (antigo Recanto da Saudade), no bairro de Fátima, em Belém, na tarde desta sexta-feira (28). Familiares, amigos, clientes e admiradores compareceram para prestar as últimas homenagens.

Confira a repercussão nas redes sociais:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Luto

morre em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOMENTO DECISIVO

Enem 2025: na Grande Belém, quase 96 mil candidatos devem fazer o primeiro dia de prova após a COP

Com 69.647 participantes, a capital paraense possui o maior número de inscritos. Em seguida, Ananindeua registra 22.183 e Marituba soma 3.954 inscrições

30.11.25 7h00

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

RECONHECIMENTO

Jornalistas do Grupo Liberal festejam vitória no Prêmio Ampla

Primeiro lugar na Categoria Nacional ficou com a repórter Jalilia Messias, da TV Liberal

29.11.25 16h16

BELÉM

Veja como funciona a troca de recicláveis por Pix em Belém

Estação Preço de Fábrica está instalada na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor

29.11.25 15h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda