Morre Adel Al Najad, dono do tradicional 'Lanche do Sírio', em Belém

O empresário Adel Al Najad, fundador do famoso “Lanche do Sírio”, estabelecido há décadas no centro comercial de Belém, faleceu na manhã da última quinta-feira (27), vítima de um infarto. A informação foi confirmada por familiares após clientes e moradores perceberem que o estabelecimento, referência em culinária árabe na capital paraense, havia amanhecido fechado.

A lanchonete era conduzida por Adel desde sua fundação. Nas redes sociais, a notícia rapidamente ganhou repercussão, e muitos frequentadores manifestaram pesar. Comentários lembrando o atendimento acolhedor e a dedicação de Adel ao negócio se multiplicaram ao longo do dia.

O velório do empresário ocorreu na funerária Parque das Palmeiras Amazon (antigo Recanto da Saudade), no bairro de Fátima, em Belém, na tarde desta sexta-feira (28). Familiares, amigos, clientes e admiradores compareceram para prestar as últimas homenagens.

