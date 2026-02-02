Capa Jornal Amazônia
​Moradores têm casas invadidas pela água após forte chuva no Umarizal

Eles relatam prejuízos e criticam intervenções recentes realizadas na área

O Liberal
fonte

​Moradores têm casas invadidas pela água após forte chuva no Umarizal. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo recebido pela reportagem do Grupo Liberal mostra o momento em que moradores da Vila Santos, localizada ao lado de um supermercado na avenida Doca de So​uza Franco, no bairro do Umarizal, em Belém, tiveram as casas invadidas pelas águas da chuva na tarde desta segunda-feira (2).

As imagens mostram a vila completamente alagada devido ao grande volume de chuva que caiu na capital paraense. Também é possível ver veículos com dificuldade para trafegar pelo local. Em um dos trechos do vídeo, um carro precisa ser empurrado pelos próprios moradores para conseguir sair da área alagada.

Moradores relatam prejuízos e criticam intervenções recentes realizadas na área. “As obras feitas na vila para a COP 30, com promessas de que não teríamos mais alagamentos, não resolveram nada”, afirmou o morador Dejanilson Andrade. “Prejuízo grande para nós e nossos vizinhos”, completou.

