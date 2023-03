Moradores que serão remanejados por obra da Bernardo Sayão devem apresentar documentação

A Prefeitura de Belém realiza, nesta quarta-feira (29), a coleta de documentos para o processo de desapropriação dos 78 moradores do trecho da Avenida Bernardo Sayão, entre a Rua dos Mundurucus e a Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas. O perímetro passará por obra de macrodrenagem e duplicação.

Os documentos devem ser apresentados no escritório de gestão participativa do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), localizado na Avenida Bernardo Sayão, Nº 3224 (antigo Iate Clube), das 16h30 às 21h. Na semana passada, moradores da área foram orientados sobre a documentação necessária que deverá ser apresentada.

O processo de desapropriação da área começou em 2021, com a aplicação dos cadastros para conhecer a realidade das famílias afetadas para a elaboração do Plano Específico de Reassentamento (PER). Por meio do PER, qualquer cidadão pode acompanhar, conhecer os passos e as regras que a Prefeitura está seguindo para realizar o reassentamento.

“Nessa área, alguns moradores já entregaram seus documentos em outros momentos, mas as informações precisam ser atualizadas de acordo com os dados apresentados no cadastro socioeconômico", explica a assistente social Najara Mayla Amaro.

Capacitação

Servidores do Promaben participaram, na última segunda-feira (27), da Oficina de Capacitação sobre Lucro Cessante e Fundo de Comércio e sobre o Fluxo de Atendimento para Coleta Documental. O objetivo é preparar a equipe técnica municipal que irá atender as famílias.

"É uma etapa delicada considerando o histórico dos moradores de longos anos de espera, por isso a equipe técnica social, composta por assistentes sociais, advogados e engenheiros, precisa ter um olhar sensível. E consideramos que um atendimento humanizado fará toda a diferença nessa e nas demais etapas do remanejamento”, completa Najara.