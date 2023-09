Moradores do Guamá recebem imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Moradores da passagem da passagem Frei Daniel de Samarat, no bairro do Guamá, em Belém, receberam na tarde deste domingo (24) a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Uma procissão foi realizada pelas ruas do bairro e atraiu dezenas de fiéis, que ficaram emocionados com a presença da imagem. Eles aproveitaram o evento religioso para pedir bênçãos e também garantir registros fotográficos. Membros da Guarda de Nossa Senhora e da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Edson Carlos, organizador da procissão, conta que esse momento acontece há oito anos. “Surgiu através de uma benção que eu consegui. Fiquei bom das minhas unhas, eu tinha uma doença nas minhas unhas que não ficava boa. Através de Nossa Senhora de Nazaré eu consegui essa cura".

"Eu e uns amigos lá da rua resolvemos fazer uma procissão. Botamos a santinha no andor e deu umas cinco pessoas. E hoje em dia nós estamos aqui graças a Deus, com a imagem peregrina dentro da nossa comunidade, mostrando que o bairro do Guamá necessita ter a sua própria procissão, próprio círio”, explicou.