Moradores do Conjunto Olga Benário fecham trecho da BR-316 para cobrar saneamento

O ato teve início por volta de 8h, quando os manifestantes usaram pneus e outros objetos para bloquear a via.

O Liberal
fonte

Moradores do Conjunto Olga Benário fecham trecho da BR-316 para cobrar saneamento. (Foto: Redes Sociais)

O trânsito na rodovia BR-316, em Ananindeua, apresenta lentidão nesta quinta-feira (29) devido a um protesto. O trecho em frente à rua Osvaldo Cruz, no bairro de Águas Lindas, foi bloqueado por moradores do Conjunto Olga Benário, localizado em Belém. Duas faixas da pista estão ocupadas por um grupo de pessoas, no sentido capital paraense - Marituba. Segundo as informações iniciais, os manifestantes denunciam a falta de saneamento básico e pedem respostas do poder público.

O ato teve início por volta de 8h, quando os moradores usaram pneus e outros objetos para bloquear a via. Segundo os manifestantes, a decisão de fechar a via foi tomada para chamar atenção para a situação enfrentada pela comunidade devido à falta de saneamento em várias ruas da comunidade, que fica na divisa entre Belém e Ananindeua. Os moradores também reivindicam infraestrutura, regularização fundiária e ações de saúde e cidadania.

A manifestação é acompanhada por viaturas da Polícia Militar, que garantem a ordem do ato pacífico Além disso, agentes de trânsito estão no local auxiliando na organização do fluxo de veículos que estão transitando pela única faixa que não foi bloqueada. A comunidade diz que o ato será encerrado somente após um posicionamento oficial da Prefeitura de Belém a respeito de um cronograma de obras para o conjunto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Belém e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

