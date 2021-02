Moradores denunciam abandono de animais em antigo centro comunitário de Ananindeua

O espaço que já abrigou um centro comunitário está servindo de depósito para o abandono de cães e gatos, no conjunto Sabiá, na avenida Hélio Gueiros, em frente à caixa d’água da Cosanpa, em Ananindeua. A situação, que começou há aproximadamente dois anos, se agrava a cada dia. No local, já estão quase 30 animais. E, a cada dia, um morre, por falta dos devidos cuidados. Ou, então, os animais são atropelados pelos carros.

Na semana passada, deixaram no local uma gata com nove filhotes. Todos os dias, Mariá Gomes vai até aquele espaço e alimenta os animais. “Vou de manhã, na hora do almoço, à tarde”, contou. “Já tirei inúmeros cães de lá. Tiro, deixo na minha casa e depois ponho para adoção. Agora, estou com sete cachorros”, acrescentou ela, que mora no conjunto há 12 anos. “Às vezes, espalham os animais pelas ruas e eles são atropelados e morrem”, disse. “Abandonaram uma gata com nove filhotes. A gata não deu leite, não conseguiu alimentar os bebês e já morreram sete”, contou.

Em nota, a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), informou que ainda não havia conhecimento do caso. E que uma equipe especializada irá até o local apurar a situação e tomar as providências cabíveis.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) informou que também não teve conhecimento do caso e que vai ao local fazer um levantamento da situação. A Sema afirmou que realiza a fiscalização de denúncias de maus-tratos e abandono a animais e, quando necessário, aciona as vigilâncias ambiental e animal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e, ainda, a Demapa.

A Sema orientou que a população denuncie casos semelhantes pelo telefone (91) 99129-8931. “A atual gestão do município reforça ainda o compromisso com a proteção e defesa dos animais. Por isso, pretende unir esforços para coibir crimes desse tipo, intensificando ações de fiscalização e conscientização”, afirmou.