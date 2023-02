Moradores da Terra Firme interditam avenida Tucunduba por falta d'água

Um ato público de moradores da Terra Firme interditou a avenida Tucunduba, na tarde desta quinta-feira (23), em Belém. A manifestação é contra a falta d'água na área e ocorre perto de uma estação da Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa). O serviço, segundo os manifestantes, falha com frequência e tem deixado os consumidores desabastecidos.

A Redação Integrada de O Liberal está em busca de mais informações sobre os problemas na área. A Cosanpa foi acionada para comentar o caso.

