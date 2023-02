Ato público em Belém cobra o pagamento do piso nacional da Enfermagem

Profissionais da enfermagem e entidades que representam esses trabalhadores realizam, nesta terça-feira (14), um ato público no Mercado de São Brás, em Belém. A manifestação, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-PA) e que conta com o apoio do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren/PA) e da Associação Brasileira de Enfermagem do Pará (Aben/PA), faz parte paralisação nacional em defesa do pagamento do piso salarial da categoria.

VEJA MAIS

Sancionada em agosto de 2022, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a lei do piso salarial da enfermagem está suspensa desde setembro por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a alegação de que é necessário analisar os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados.

Nos atos desta terça, os manifestantes exigem celeridade no processo de assinatura da Medida Provisória (MP) que aponta os fundos necessários para implementação do piso salarial da enfermagem.

Em Belém, a manifestação começou às 9h e deve seguir até as 13h.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações