Moradores da Marambaia recebem mutirão de combate à dengue nesta sexta-feira

Moradores do bairro da Marambaia, em Belém, receberão, nesta sexta-feira (7), uma ação de prevenção ao mosquito Aedes aegypti — transmissor da dengue, zika e chikungunya. Serão cerca de 50 agentes de combate às endemias que estarão em campo, visitando mais de 1.500 residências. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) por conta do aumento de casos suspeitos em áreas específicas da capital.

A ação da prefeitura tem o objetivo de identificar e exterminar os focos de mosquito, por meio da eliminação de água parada e aplicação de larvicida. O mutirão também visa promover a orientação da comunidade para evitar acúmulo de água parada e fazer o acondicionamento e descarte correto do lixo.

Além dos mutirões, essas ações são realizadas cotidianamente pelas equipes da Sesma durante todo o ano. Ainda segundo a Sesma, o bairro da Marambaia foi escolhido novamente para receber essa grande mobilização, porque apresenta aumento de casos suspeitos das doenças. Nesses mutirões, um número maior de imóveis recebe a visita dos agentes de combate às endemias.

Campanha

Em Belém, a campanha 2024 do Mutirão de Combate à Dengue iniciou no dia 11 de janeiro. Até agora, já foram realizados sete mutirões, nos quais foram contemplados com os serviços os bairros do Jurunas, Guamá, Barreiro, Marambaia, Cremação, Pedreira e os distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro. Mais de 7 mil imóveis já receberam a visita dos agentes de endemias.

Durante as ações, as equipes recolheram e descartaram mais de 2,3 mil materiais que poderiam se tornar possíveis focos, além de identificarem e exterminarem 350 depósitos com focos do mosquito. O mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti seguirá em Belém durante todo o período de chuvas intensas, priorizando os bairros com maior número de casos e notificações.

Alerta

De acordo com a Sesma, até o momento, Belém notificou 742 casos de dengue, sendo 310 confirmados, 211 descartados e 221 seguem em análise. Os bairros com maior registro de casos são Guamá (54), Cremação (26) e Condor (18). Belém segue sem registros de mortes em decorrência da doença. A Sesma reforçou, ainda, que o aumento de casos está diretamente relacionado ao período de chuvas mais intensas este ano, com inverno mais rigoroso, o que contribui para a maior proliferação do Aedes aegypti.

Recomendações

A Sesma reforçou que o procedimento básico que previne a dengue é evitar água parada, tampar bem a caixa d’água e cisternas e estar sempre verificando para que não fique água acumulada nos baldes e quintais. Além disso, acondicionar corretamente o lixo em saco plástico, estar atento às coletas de lixo domiciliar e receber para visita em sua residência o Agente de Combate a Endemias (ACE), que estará identificado com crachá da Secretaria Municipal de Saúde.

Disque Endemias

Para garantir que a população possa fazer denúncias de casos suspeitos dessas doenças e de locais que possam ser criadouros para o mosquito Aedes aegypti (casas e terrenos abandonados), assim como solicitar a visita de um Agente de Combate a Endemias (ACE), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), disponibiliza o Disque Endemias (3251-4218).