Morador de Belém mostra Nova Doca quase pronta; veja avanço das obras

O ponto alto do registro é o “depois”: os trechos já urbanizados com nova iluminação, paisagismo, ciclovia, espaços de convivência com bancos e brinquedos, além da via asfaltada ao redor

O Liberal
fonte

Nova Doca, no centro de Belém. (Reprodução/ instagram @janjoproenca)

Um vídeo publicado nas redes sociais por um morador de Belém mostra o avanço das obras da Nova Doca, no centro da capital paraense, destacando o contraste entre as fases iniciais de escavação e o cenário atual, já praticamente concluído.

As imagens começam registrando o início dos trabalhos, quando escavadeiras removiam a terra e caminhões transportavam entulho. Nesse estágio, o canal ainda estava exposto e os operários atuavam diretamente sobre a área, em meio ao intenso trânsito de máquinas pesadas.

Em seguida, o vídeo revela a fase intermediária da obra, com parte do canal já coberta e diferentes frentes de trabalho em andamento ao longo da via. A cena mostra o ritmo acelerado da construção, mas ainda marcada por trechos de solo exposto e movimentação de trabalhadores.

O ponto alto do registro é o “depois”: os trechos já urbanizados com nova iluminação, paisagismo, ciclovia em tom vermelho, espaços de convivência com bancos e brinquedos, além da via asfaltada ao redor.

