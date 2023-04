Missa do Grupo Liberal reflete sobre significado da Páscoa

A missa de Páscoa celebrada na sede do Grupo Liberal na manhã deste domingo (9) teve como principal tema a importância de estar sempre relembrando a história de Jesus Cristo, em especial a ressurreição dele.

"É preciso mais do que ler, mas acreditar no que estamos lendo, pois o amor por Cristo atravessou o tempo e se materializa até hoje. É isso que torna a nossa fé concreta", disse o padre Cláudio Pighin, que ministrou a missa.

Ele destacou que a Páscoa deve encher os cristãos de alegria, mas também de esperança por dias melhores e por renascimentos. Mesmo em momentos difíceis, é possível vislumbrar um novo amanhã. Segundo Pighin, muitos discípulos se viram perdidos e tristes por conta do assassinato de Jesus.

Ao mesmo tempo, a fé inabalável deles fez com que todos acreditassem no testemunho de Maria Madalena quando ela encontrou o túmulo de Jesus vazio. Pighin salientou que a Páscoa é também uma boa época para lembrar que a felicidade não depende do luxo e do acúmulo de bens materiais, mas sim da verdadeira fraternidade.

"Não vamos encontrar a verdade de Cristo nos palácios, nos poderosos, nas coisas que passam. Nossa fé e nossa cabeça perseverante gerou um Deus poderoso que cuida dos mais simples, dos mais humildes, das crianças abandonadas. Deus vive na fé dos mais humildes. A Páscoa é a prova de que quando nos afastamos de Deus, encontramos a morte. Quando nos aproximamos dele, encontramos a vida", diz.

A missa é aberta para a comunidade e ocorre todos os domingos, às 11h, na sede do Grupo Liberal, na Avenida Rômulo Maiorana, em Belém.