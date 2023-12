‘Missa do Galo’ reúne centenas de fiéis na Catedral Metropolitana de Belém

O soar dos sinos, exatamente às 20h deste domingo (24), anunciava o início da “Missa do Galo”, na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha. A celebração religiosa reuniu centenas de fiéis nesta véspera de Natal. Muitos, inclusive, acompanham a missa do lado de fora do templo religioso.

Missa do Galo na Catedral Metropolitana de Belém Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

“Nós estamos celebrando o Natal. Jesus nasceu uma vez em Belém e a liturgia da igreja celebra todos os anos justamente que os efeitos do mistério da encarnação do verbo de Deus e do nascimento de Jesus se multiplique para cada geração. Então, nós pensamos exatamente, por exemplo, que tantas crianças cresceram e começam a ter consciência da presença de Cristo. As famílias trazem as crianças, mas nós todos nos tornamos crianças, aprendendo de novo com o mistério do amor de Deus, que se expressa no Natal”, refletiu Dom Alberto Taveira, Arcebispo Metropolitano de Belém, que deu início às celebrações.