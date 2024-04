Missa celebrada na sede do Grupo Liberal reflete sobre a fé forte em relação a Deus

Neste domingo (7), ocorre a Missa do 2º Domingo da Páscoa e da Divina Misericórdia. Com início às 11h, a celebração na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, é presidida pelo padre Cláudio Pighin. Aberta ao público, o espaço recebe diversos fiéis para esse momento de fé e comunhão.

A primeira leitura, a Carta De São João, que apresenta o amor que vem de Deus retribuído ao seu semelhante, com uma comunidade que dê seguimento as obras de Jesus. “Amemo-nos uns aos outros”, diz o trecho. Destacando a partilha, igualdade, oração e salvação.

Na segunda leitura, Carta de São Pedro, mostra a crença em Deus como uma vitória, com isso tem o convite às pessoas na luta contra os males que os afligem.

A Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (20,19-31), o Deus vivo é reconhecido. Apresentando o que foi vivido por ele para a comunidade em busca da certeza da fé, para crer na ressurreição. Sem depender de sinais ou milagres, apenas focado na fé.

“A alegria vem de um Deus presente na nossa vida. Vocês podem viver essa experiência na vida de vocês Assim que encontrem um Deus presente, vão se sentir mais leve. Todo mundo faz essa experiência de um Deus presente? Talvez se todo mundo fizesse isso não teria violência ou guerra, mas somos desobedientes ainda”, pontua o padre Cláudio Pighin, no se serão.

“Não é possível que não se pense que Deus não criou a morte, guerra e violências. Deus criou a fraternidade, solidariedade e o bem comum. Se não conseguimos fazer isso, é porque estamos afastados de Deus, nossos corações estão trancados. Precisamos ter essa coragem de acreditar em Deus”, acrescenta.