Missa de Páscoa dos funcionários do Grupo Liberal celebra a fé e a vida

Funcionários do Grupo Liberal reuniram-se, na tarde desta terça-feira (2), para a Missa de Páscoa, na sede localizada no bairro do Marco, em Belém (PA). Foi um momento religioso de confraternização entre os profissionais de vários setores dos jornais O Liberal e Amazônia, Portal OLiberal.com e Rádio Liberal FM (97.5) e Rádio Liberal + (98.9). "É sempre emocionante celebrar a Páscoa na empresa, com os funcionários. Parece que papai está aqui" afirmou a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, que fez questão de participar do evento no hall de entrada da sede da empresa. Ela se referiu a Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal.

A Santa Missa foi celebrada pelo padre Wiremberg José, da Paróquia de São Lucas Evangelista, do bairro do Guajará. "A Páscoa de Cristo é aquilo que há de maior razão da nossa vida cristã, porque, como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Então, a certeza que nós temos é de que Cristo está vivo, que ele intercede por nós junto ao Pai. Ele é o nosso mediador único diante do Pai, como vai dizer a Carta aos Hebreus. O Cristo Ressuscitado mostra que a morte não tem poder sobre ele, e que a morte, um dia, também não terá poder sobre nós. A Ressurreição de Cristo é a Páscoa, a passagem da morte para a vida, e essa passagem é o que os cristãos celebram na certeza da vida nova dada por Cristo", destacou.

A Páscoa traz à humanidade "a grande mensagem da vida", como ressalta o padre Wiremberg. Ele argumenta que independente de qualquer situação que as pessoas possam viver hoje, ou seja, de guerra, de fome, de peste, de pandemia, de qualquer situação, "nós não podemos deixar de celebrar a Páscoa, porque Deus está vivo dentro de nós". "Só podemos entender a Páscoa por meio da fé", complementou.

O padre Wiremberg José enalteceu a iniciativa do Grupo Liberal de organizar a Missa da Páscoa, considerando os familiares e amigos que morreram, não celebram mais a Páscoa na Terra, mas, agora, ao lado do Cordeiro Imolado. "Quando celebramos a Páscoa, recordamos de tanta gente qu trabalhou com vocês aqui e não está mais aqui, O próprio fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana, é um exemplo nesse sentido, e tantos e tantos outros que já partiram. E oramos por todos eles e agradecemos por tudo, inclusive, pelos empreendimentos como a nova plataforma de rádio, a Libebal +, temos muitos motivos para agradecer", destacou o padre Wiremberg.

Para o gerente de Mercado Leitor do Grupo Liberal, Sérgio Oliveira, com 37 anos de empresa, "essa missa é uma oportunidade para a oração, a reflexão, agradecer a Deus e reforçar a nossa relação no ambiente de trabalho, num clima mais harmonioso". A publicitária Gisa Smith, coordenadora de Rede Social, disse que a iniciativa é positiva, pois serve para melhorar o ambiente de trabalho, "reconectar a nossa fé e traz a benção para os colegas de trabalho".