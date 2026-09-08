Metade dos ingressos para arquibancadas do Círio já foi vendida; não haverá 2º lote, diz DFN

Metade dos ingressos para as arquibancadas do Círio 2026 já havia sido vendida até por volta de 12h31 desta terça-feira. Até esse horário, o percentual de vendas era de 50,21% de ingressos comercializados. E, ainda segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, todos os ingressos serão vendidos em apenas um lote. Não haverá um segundo lote, portanto.

A venda dos ingressos começou nesta terça-feira (8), registrando, desde o começo, uma alta procura. Antes das 12 horas, Max Andrade, diretor de Arraial e Arrecadação da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), informou que já haviam sido vendidos 44,55% dos ingressos disponíveis para as duas procissões. Em números absolutos, isso representava, naquele momento, cerca de 3.100 ingressos vendidos, explicou Max Andrade. Cada procissão terá aproximadamente 4.100 ingressos disponíveis, sendo 4.100 para a Trasladação e outros 4.100 para o Círio, totalizando mais de 8 mil ingressos.

A alta procura também provocou instabilidade no site de vendas. De acordo com o diretor, o problema ocorre em razão do grande número de pessoas que tentam acessar a plataforma simultaneamente. “Não são só pessoas aqui em Belém, são pessoas no Brasil todo. Então, o congestionamento se dá pelo número de pessoas que estão acessando. E aí às vezes essas pessoas recebem notícias que estão esgotados os ingressos. Mas, na verdade, ainda não estão. É porque não tem como processar tantos pedidos ao mesmo tempo”, explicou.

Questionado sobre a possibilidade de abertura de um segundo lote caso os ingressos sejam esgotados, Max Andrade informou que a DFN decidiu, neste ano, disponibilizar todos os ingressos de uma única vez. “Este ano a gente preferiu colocar os ingressos disponíveis todos em um lote só, já que a gente não tem mudanças de preço. Os preços continuam os mesmos. Então, decidimos colocar todos à venda. Lançamos todos de uma vez”, afirmou.

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Gratuidade

Max Andrade também explicou como funcionará o cadastro para as gratuidades das arquibancadas. A DFN disponibilizará 900 ingressos gratuitos para pessoas com direito à gratuidade: idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. Serão 600 ingressos para a Trasladação e 300 para o Círio. O processo começará no dia 10 e será realizado pelo mesmo site utilizado para a compra dos ingressos: lojinhadocirio.com.br. No momento do cadastro, o interessado deverá informar a idade e, no caso de pessoa com deficiência (PCD), declarar a condição.

A entrega dos ingressos gratuitos será realizada no dia 15, presencialmente, na Casa de Plácido, localizada no Centro Social Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário), das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. A retirada poderá ser feita pelo próprio beneficiário ou por outra pessoa, mediante autorização, nos casos em que o contemplado não puder comparecer pessoalmente. Para receber o ingresso, será necessário apresentar documento de comprovação ou alguma autorização, procuração ou outro documento que possa comprovar que a pessoa tem direito à gratuidade.

As arquibancadas são destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2026. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores: Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, descoberta, e Arquibancada B, em frente ao Bradesco, totalmente coberta.

Promoção especial

A venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QRCode impresso, medida que garante maior segurança, evita falsificações e assegura melhor controle de acesso. Não haverá meia-entrada. Serão disponibilizados cerca de 4 mil lugares para cada dia. Os valores são:

Trasladação: R$ 150,00 (setor A) e R$ 180,00 (setor B); Círio: R$ 210,00 (setor A) e R$ 250,00 (setor B).

O site também terá uma promoção especial: quem adquirir a camisa oficial do Círio junto com o ingresso ganhará desconto no preço da camisa. Haverá ainda a opção de receber a camisa por entrega ou de retirá-la na sede da Diretoria da Festa de Nazaré. A montagem das arquibancadas, sob responsabilidade da Loc Engenharia, tem previsão de início no segundo semestre de setembro, na avenida Presidente Vargas, passando por vistoria do Corpo de Bombeiros até o início de outubro.

Além do espaço para assistir às procissões, o público contará com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros. O acesso às arquibancadas será liberado a partir das 17h no dia da Trasladação (10 de outubro) e das 6h da manhã no domingo do Círio (11 de outubro). As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré desde 2012. Toda a arrecadação com a venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nazaré.

Serviço:

Venda de ingressos para as arquibancadas da Avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2026

Data: 8 de setembro

Valores:

Setor A - Trasladação 150,00 e Círio 210,00

Setor B - Trasladação 180,00 e Círio 250,00

Gratuidade: solicitação a partir de 10 de setembro

Site para compra e gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 15 de setembro

Local: Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica, na Casa de Plácido.

Hora: 8 às 14h