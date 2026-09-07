Desfile de 7 de setembro reúne 5,8 mil pessoas em Belém

Nesta segunda-feira, 7 de setembro, o Brasil celebra o 204º Dia da Independência. Em Belém, pela manhã, o público prestigiou o Desfile Cívico-Militar na avenida Presidente Vargas. No total, 5,8 mil pessoas participam, sendo 3 mil militares e 2,8 mil civis.

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A programação iniciou por volta das 9h40, com a banda de música do Instituto Federal do Pará (IFPA). Em seguida, desfilaram a Cruz Vermelha Brasileira, Confraria de Veteranos e Reservistas do Estado do Pará (Confraria Duque de Caxias), Força Alfa da Unibe, Grupo de Escoteiros, Movimento Bandeirantes, Clube Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e outras organizações da sociedade civil.

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A Marinha do Brasil abriu o desfile de militares com a banda de música. Os grupamentos entraram na avenida Presidente Vargas por volta das 10h40. A passagem encerrou com a Marinha Militar Francesa.

Em seguida, o Comando Militar da Amazônia Oriental iniciou o desfile do Exército Brasileiro. O Grupamento de Missões de Paz, chamados de “boinas azuis”, finalizou a participação. Posteriormente, ocorreu o desfile da Força Aérea Brasileira (FAB), concluído com alunos do Colégio Tenente Rêgo Barros.

Membros da Polícia Militar do Pará (PMPA), Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e Guarda Municipal de Belém (GMB) também passaram pela avenida.

Prestígio dos civis

Entre os moradores de Belém que foram prestigiar o Desfile Cívico-Militar está a assistente administrativa Maykeline Favacho, de 50 anos. Ela foi ver o filho, Pedro Manoel, que é parte do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR). “Eu estou muito feliz, ansiosa e orgulhosa do meu filho”, disse.

A estudante Naiany Araújo, de 16 anos, foi com a tia, a dona de casa Mônica Ribeiro, de 33 anos, para assistir ao desfile do namorado. O jovem Eduardo Neves é parte da Marinha do Brasil. “Eu acredito que vai ser muito legal, muito bonito. É a primeira vez que estou vendo ele [no desfile] e estou muito feliz”, falou Naiany.

Mônica levou as filhas, Lívia e Liandra, pela primeira vez para a programação. “A gente chegou muito cedo, porque a gente mora longe. Eu já vim uma vez, depois demos uma pausa, porque elas eram muito nenéns. Esperei crescerem um pouquinho para a gente vir de novo”, contou.

Alegre e emocionada, a aposentada Zélia Palheta, de 66 anos, foi ao desfile para ver o filho, o tenente Modesto, do Exército Brasileiro. “O trabalho não deixava [eu vir], mas hoje a gente já vem. Hoje é especial, porque meu filho vai desfilar. É uma expectativa muito grande”, ressaltou.