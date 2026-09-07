PF autua Paysandu e empresa de segurança por irregularidades no plano do jogo no Mangueirão

A Polícia Federal autuou, nesta segunda-feira (7), por inconsistências no plano de segurança apresentado para o jogo, tanto o Clube do Paysandu, o time mandante, quanto a empresa de vigilância contratada para atuar na partida realizada, nesta segunda-feira (7), no estádio Mangueirão, em Belém.

Conforme a Polícia Federal, o projeto de segurança para grandes eventos, exigido pelo Estatuto da Segurança Privada, não estava aprovado pela PF, após ter sido apresentado de forma incompleta e fora do prazo estabelecido. A corporação também identificou vigilantes sem o curso de extensão para atuação em eventos sociais.

Nesta segunda-feira, uma equipe da Polícia Federal esteve no Mangueirão antes da partida e fiscalizou a condição do evento. “Caso sejam constatadas outras irregularidades, poderão ser lavradas novas autuações”, informou a PF, que no domingo (6) também autuou o Clube do Remo e a empresa de segurança, por causa de irregularidades semelhantes, no jogo no Mangueirão. As empresas contratadas pelos times, porém, são diferentes.

A Polícia Federal é responsável pelo controle e pela fiscalização das empresas e dos profissionais que atuam no setor de segurança privada. Com a entrada em vigor do novo Estatuto da Segurança Privada, em setembro de 2024, a Polícia Federal no Pará vem promovendo reuniões, eventos, visitas técnicas e ações de orientação com clubes de futebol, órgãos de segurança e demais envolvidos na realização de grandes eventos.

Entre as exigências legais, está a comunicação à Polícia Federal, com antecedência mínima de 24 horas, dos eventos que vão contar com segurança privada, acompanhada de informações sobre os vigilantes empregados e o público estimado.

Para eventos sociais com público superior a mil pessoas, também é obrigatória a apresentação de projeto de segurança assinado por gestor de segurança privada, contendo, entre outros itens, análise de risco e plano de contingência. A presença de profissionais de apoio ou orientadores é permitida, porém esses profissionais não podem exercer atividades exclusivas de vigilantes, como a realização de revista pessoal.