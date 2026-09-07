Legendários são vaiados em Belém no desfile de 7 de Setembro

Em Belém, o grupo Legendários foi alvo de vaias por parte do público durante o desfile de 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7) na avenida Presidente Vargas. Vídeos passaram a circular nas redes sociais, da capital paraense, mostrando o público desaprovando a passagem dos Legendários.

O curioso é que o perfil oficial do movimento publicou imagens da participação, destacando-a como positiva na programação. Os Legendários inclusive comemoraram e informaram que esta foi a segunda vez em que participaram do desfile oficial na capital paraense.

“Abrimos o espaço para que a cidade veja o movimento Legendários como algo sólido no nosso estado e que se faz presente em todas as áreas da sociedade", diz o texto publicado na página do movimento no Instagram.

Os Legendários são um movimento que se autodenomina cristão, voltado para homens. Ele surgiu na Guatemala, em 2015, e se ampliou para outros países, incluindo o Brasil. O movimento propaga a "transformação de homens e famílias". A maior parte dos eventos combina pregações religiosas com atividades físicas intensas.