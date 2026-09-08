ingressos para arquibancadas do círio 2026 têm alta procura minutos após início das vendas

A venda de ingressos para as arquibancadas do Círio 2026 começou nesta terça-feira (8) registrando uma alta procura. E, por esse motivo, o acesso ao site de vendas está difícil, conforme informou, às 8h16, a assessoria de comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré. Até 9hh26, 20,85% dos ingressos já haviam sido vendidos.

As arquibancadas são destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2026. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores: Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, descoberta, e Arquibancada B, em frente ao Bradesco, totalmente coberta.

A venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QRCode impresso, medida que garante maior segurança, evita falsificações e assegura melhor controle de acesso. Não haverá meia-entrada. Serão disponibilizados cerca de 4 mil lugares para cada dia. Os valores são:

Trasladação: R$ 150,00 (setor A) e R$ 180,00 (setor B)

Círio: R$ 210,00 (setor A) e R$ 250,00 (setor B)

O site também terá uma promoção especial: quem adquirir a camisa oficial do Círio junto com o ingresso ganhará desconto no preço da camisa. Haverá ainda a opção de receber a camisa por entrega ou de retirá-la na sede da Diretoria da Festa de Nazaré. "A antecipação da venda de ingressos permite que o romeiro se programe com tranquilidade e já garanta seu lugar para acompanhar dois dos momentos mais emocionantes da fé paraense", disse Rodrigo Cardoso, diretor de arraial e arrecadação.

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A montagem das arquibancadas, sob responsabilidade da Loc Engenharia, tem previsão de início no segundo semestre de setembro, na avenida Presidente Vargas, passando por vistoria do Corpo de Bombeiros até o início de outubro. Além do espaço para assistir às procissões, o público contará com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros. O acesso às arquibancadas será liberado a partir das 17h no dia da Trasladação (10 de outubro) e das 6h da manhã no domingo do Círio (11 de outubro).

Gratuidade

A DFN disponibilizará 900 ingressos gratuitos para pessoas com direito à gratuidade: idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. Serão 600 ingressos para a Trasladação e 300 para o Círio. O cadastro deverá ser feito no mesmo site de vendas a partir de 10 de setembro. A retirada dos ingressos ocorrerá exclusivamente na Casa de Plácido, localizada no Centro Social Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário), mediante comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no dia 15 de setembro, no horário de 8 às 14h. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita e não precisam de cadastro.

As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré desde 2012. Toda a arrecadação com a venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nazaré.

Serviço:

Venda de ingressos para as arquibancadas da Avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2026

Data: 8 de setembro

Valores:

Setor A - Trasladação 150,00 e Círio 210,00

Setor B - Trasladação 180,00 e Círio 250,00

Gratuidade: solicitação a partir de 10 de setembro

Site para compra e gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 15 de setembro

Local: Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica, na Casa de Plácido.

Hora: 8 às 14h