Médica que cuida de celebridades estreia quadro sobre estética no Grupo Liberal

Na próxima quinta-feira (31) estreia o quadro “O Dom da Beleza com Giselle Mello”, mais um conteúdo do Grupo Liberal. O quadro estará disponível todas as quintas-feiras, às 21 horas, nos canais do Instagram e TikTok do grupo.

Doutora Giselle é conhecida por ser a médica das celebridades. Ela também é referência em estética avançada facial e corporal. Apaixonada por transformar vidas a partir da estética, a médica Giselle Mello falou sobre esse novo conteúdo do Grupo Liberal. “Este quadro é muito importante, pois, como médica, consigo passar mais atualidades do mundo da beleza, bem-estar e saúde. E, também, ficar mais próxima das pessoas e entender também o quanto somos importantes na construção da autoestima das pessoas em geral”, afirmou.

“O quadro vai estrear neste mês e será semanal… Já imaginou? Dicas e atualidades semanais do mundo da estética médica? Será incrível!”, garantiu. A doutora Giselle Mello explicou que, neste quadro, vai falar dos cuidados diários com a saúde, além de tudo o que diz respeito ao mundo dos procedimentos e cuidados estéticos com o rosto, corpo, cabelos, pele, e também da parte íntima, que hoje está cada vez mais moderna.

Ela também falou sobre as celebridades das quais cuida da saúde. “Ao longo dos anos me tornei amiga e médica de algumas celebridades sim…Luisa Mell, Myrian Rios, Júlio Oliveira, Felipe Titto, Liah Soares, Carlo Porto, Luciana Gimenez, Robson Nunes, Micheli Machado, Vocal Livre, Pedro Valença, Núbia Óliiver, Vannessa Gerbelli e ex- BBBs como Thaís Macêdo, Jéssica Mueller e Jaque Khury, dentre outros”, informou.

A médica comentou ainda o fato de ser referência em estética avançada facial e corporal. “Eu sempre digo que, quando amamos o que fazemos, vai dar certo. Quando eu saí de Belém do Pará, onde me formei na Universidade Federal do Pará (UFPA) e cheguei em São Paulo, não foi fácil. Eu era uma médica com muita disposição, porém sem recursos num mar de pessoas e profissionais. Mas o básico bem feito e com muita dedicação e Deus me fizeram chegar a ser quem sou hoje”, afirmou. “Acredito que ser quem sou vem muito do que sou como pessoa também. Eu vejo nas pessoas a necessidade de encontrar um médico que goste e ame pessoas, somente isso”, disse.

Médica se dedica todos os dias a transformar pessoas e vidas

Doutora Giselle afirmou que, quando alguém chega até ela, tenta entender o que a pessoa quer e o que de fato precisa. “Muitas chegam em busca de procedimentos estéticos. Mas, por diversas vezes, preciso fazer com que, assim como cuidam da saúde, cuidem da autoestima e vice-versa. Imagina você todos os dias se sentir feio ou feia? Isso também adoece as pessoas e é por isso que trabalho e me dedico todos os dias em transformar pessoas e, acima de tudo, vidas”, afirmou.

Ela afirmou que sua paixão são os fios de sustentação. “Ao longo dos anos fui aperfeiçoando a técnica, que hoje é muito pouco invasiva e muda a vida das pessoas oferecendo ótimos resultados”, disse. “Eu utilizo fios absorvíveis, que proporcionam um rejuvenescimento natural onde o procedimento é rápido e praticamente interno, além de poder ser utilizado em várias partes do corpo como rosto, colo, barriga, joelho, glúteos”, contou.

E acrescentou: “Qualquer pessoa acima de 18 anos, com a saúde em dia e com indicações muito óbvias, pode fazer. Não exige um preparo muito intenso, visto que se trata de uma intervenção mínima. Acredito que a maior preparação está relacionada à expectativa versus realidade. A pessoa deve entender que, se tem 90 anos, não será possível voltar a ter o rosto que tinha aos 20, nem com o uso de fios, nem com nenhuma outra técnica”.

Grupo Liberal criou um leque de produtos diversificados para vários públicos

Coordenadora de Conteúdo dos Influencers do Grupo Liberal, Meg Martins explicou que o Grupo Liberal tem grandes responsabilidades com o público em geral. “Todos os públicos interessam ao Grupo Liberal, que, por isso, criou um leque de produtos diversificados de vários segmentos: entretenimento, gastronomia, dança, alimentação saudável e dicas de cinema”, disse.

Ela observou que uma das principais preocupações de mulheres e homens é o bem-estar com a saúde e com a beleza. “E, nesse contexto, nós temos uma médica conceituada no Brasil todo para atender ao público do Grupo Liberal. Por isso, a doutora Giselle foi convidada, já que, no leque de clientes dela, há diversas celebridades”, afirmou.