Empresa brasileira promete controlar o envelhecimento do rosto de forma minimamente invasiva

Imagine poder dar aquela 'suspendida' no rosto, aquela "alisada" no pescoço e, de quebra melhorar a flacidez e reduzir as linhas de expressão em um único procedimento? O que parece mágica agora se tornou possível com uma tecnologia apresentada durante o 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (Ciosp), que terminou neste sábado (28/01). A tecnologia da empresa Rennova é o produto chamado Croquís®, que são fios de sustentação de polidioxanona (PDO). A tecnologia foi importada da Coreia Sul, país que é referência global em inovação estética.

O PDO é indicado para efeito lifting e volumização, além de estimular a produção de colágeno da pele. O prometido é a possibilidade de controlar o evenvelhecimento de forma minimamente invasiva, com resultados naturais para o reposicionamento de tecidos da face e do pescoço.

“Através de fios reabsorvíveis, a técnica promove a tração dos compartimentos de gordura e da pele do rosto e do pescoço, reposicionando as estruturas da face, o que resulta em uma melhora significativa da flacidez, da prevenção de rugas e do retardamento do envelhecimento. O procedimento dura cerca de 40 minutos, é feito em consultório, com anestesia local”, explicam os professores e odontologistas, membros do board científico da Rennova, Sabrina Cacciatore e José Tosta.



“A Rennova está sempre em busca de produtos inovadores que possam fazer a diferença para o trabalho dos profissionais, e no resultado final esperado e desejado pelos pacientes. Ano passado, lançamos seis novos produtos. Em 2023, já começamos com o lançamento dos fios de PDO, e ainda vem muita novidade por aí” conta Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

VEJA MAIS

Leonardo disse ainda, que as regiões Norte e Nordeste do Brasil tem procurado cada vez mais por produtos e procedimentos estéticos. "De 2021 para 2022, tivemos um aumento de 110% no total de vendas para essas regiões, foram os estados onde mais crescemos, o que demonstra um interesse cada vez maior por procedimentos estéticos. Nossa expectativa é continuar crescendo, pois existe um público que tem necessidade disso e temos grandes profissionais aplicadores no Pará, por exemplo, por isso, peço também que quem tiver interesse, busque profissionais habilitados e qualificados para aplicar o produto da melhora maneira. Assim você vai ter a certeza de um resultado satisfatório e com menos gastos", explicou.

Tecnologia promete rejuvenescer de forma minimamente invasiva (Canva)

Ainda de acordo com Leonardo, o público mais maduro (acima dos 40 anos) é o que mais procura pelos procedimentos, mas que a partir dos 30 começam a buscar, principalmente o uso do ácido hialurônico.

"É um princípio ativo seguro e compatível com o corpo humano, por isso, procedimentos com ácido hialurônico podem ser feitos por pessoas de qualquer idade", explicou.

Busca por procedimentos tem iniciado cada vez mais cedo



Carolina Rodrigues biomédica que atua em Manaus (AM) confirmou que a procura tem aumentado bastante. "Depois da pandemia, as pessoas correram aos consultórios e clínicas, foi um aumento significante de pessoas atrás de rejuvenescer. Hoje, os procedimento mais buscados são o aumento dos lábios e o lifiting. Mulheres, a partir dos 30 anos são o meu maior público. Elas vão atrás, principalmente, de estimular o colágeno e a melhora do tonus da pele", comentou.

A biomédica Caroline Rodrigues (á esquerda) e a cirurgiã dentista Jamile Braga (à direita) (Heloá Canali/O Liberal)

Já a cirurgiã dentista Jamile Braga, de Boa Vista (RR), afirma que a maioria quer harmonizar aface de forma natural. "O queridinho em Roraima também é o preenchimento labial, inclusive em homens que buscam muito a toxina butolínica e o preenchimento mandibular. No meu consultório, as mulheres tem me procurado a partir dos 25 anos até os 60. Já os homens (público que aumentou bastante), dos 35 até 60", explicou.