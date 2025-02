mato alto transforma rua de ananindeua em "floresta"

A rua 22 de Junho, também conhecida como Rua da Caixa d'Água, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, está quase virando uma "floresta" com tanto mato alto. À primeira vista, a impressão que se tem é que se está em uma área de bosque. No entanto, a via apresenta um bom fluxo de veículos, motocicletas, ciclistas e pedestres. E fica em área urbana.

Também há buracos na via, o que reduz ainda mais o espaço de quem transita pelo local, aumentando, assim, a possibilidade de acidentes. E, por essa razão, moradores reclamam desse abandono por parte da gestão municipal.

A dona Socorro Santos, 61 anos, vende comidas típicas. Ela disse que mora naquela área há cinco anos. “Esse é um problema antigo. Eles capinam, mas cresce rápido esse mato”, afirmou. Mas, a julgar pela altura do mato, a impressão que se tem é que faz um tempo que a área não recebe serviços de limpeza. Dona Socorro também afirmou que é “ruim” a situação de quem passa pelo local, principalmente à noite. “Fica escuro”, completou.

Ela observou que muitos carros e motos trafegam pela via. “Eu não ando de noite por aqui”, disse. A moradora afirmou é preciso “ajeitar a rua, que tá feia também”. “Tem buraco na rua, que já estava quase fechada de tanto mato”, observou. Durante o período em que a reportagem passou no local, na manhã desta terça-feira (28), foi possível observar que os pedestres precisam circular pela rua com muito cuidado.

Dona Socorro Santos, 61 anos, vende comidas típicas: “Tem buraco na rua, que já estava quase fechada de tanto mato” (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Com o mato avançado para a via, e com os buracos, a rua ficou ainda mais estreita. E, ao desviar dos buracos, os condutores de carros particulares e de motos precisam redobrar a atenção para não se envolver em acidentes, atropelando os pedestres. “Tem que limpar tudo isso. E vai chover agora e vai ficar pior”, disse a moradora, preocupada.

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB), informa que a Rua 22 de Junho foi incluída na programação para os serviços de capina e roçagem, que serão executados nos próximos dias.