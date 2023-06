‘Marcha contra as drogas’ reúne alunos e comunidade escolar, neste sábado, 24, em Belém

O percurso do Theatro da Paz, na praça da República, até a Basílica Santuário de Nazaré na manhã deste sábado, 24, foi feito por alunos, professores e responsáveis que caminharam na "Marcha contra as Drogas", programação da Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas 2023, que encerra na próxima terça-feira, 27. Mais de 65 escolas da capital, públicas e privadas participaram do ato.

A concentração começou às 8h, com saída às 9h. Por volta de 11h30 a manifestação chegou à avenida Nazaré. Uma mãe pediu a palavra para contar a sua história na luta contra as drogas e o apoio que tem dado ao seu filho, que está em uma clínica de reabilitação em Belém. "Quero falar em nome das mães. Eu não desisto do meu filho. A droga sutilmente entrou na nossa casa, perdeu a faculdade... Mas hoje ele está em recuperação. Isso é uma página virada. Ele vai poder testemunhar. Ele ficará limpo. Jovens, não vamos desistir. Jovens, sejam livres. Não permitam que as drogas aprisionem vocês", disse a mãe que preferiu não ser identificada.

O estudante do 1º ano do ensino médio, Eduardo Henrique, 16 anos, acredita que é muito importante a participação dos jovens em mobilizações como essas e que ouvir a mãe que estava no trio elétrico falar de suas vivências com o filho, deu ainda mais certeza que ele não deseja esta realidade para ninguém. Contou também que já ofereceram drogas, mas que ele entendeu que aquilo não era o futuro que desejava.

Rosana Ribeiro, diretora da Escola padre Francisco Berton comentou o trabalho que é feito na escola, situada no bairro do Tapanã e destacou a importância do diálogo e das atividades no contraturno escolar. "É uma escola que é de periferia, então chamamos para eles participarem. É muito importante. Tem a questão da vivência do bairro. Para que eles acreditem no futuro e diga não às drogas. Através dessa semana vamos levar os alunos para a Seduc, com jogos do ensino médio", disse.

Secretário de Estado de Justiça, Evandro Garla pontuou sobre a importância do esporte nesta luta. "O esporte é uma grande ferramenta de não entrada no caminho das drogas. Eu não entrei no caminho das drogas por conta do futsal, pelo apoio da minha mãe. Então, a cultura, o esporte, o empreendedorismo, são aliados. Muitos entram no caminho das drogas para comprar seu tênis, suas coisas, no tráfico. Então se eles começam a aprender a empreender, poderão ter renda. Sem entrar no tráfico. E ficar longe das drogas", declarou.

A Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas foi instituída pela Lei 5.992/1996 e visa à integração de Estado e sociedade num processo de organização e programação que envolva diversos tipos de atividades educativas, culturais, sociais e esportivas, com o objetivo de alertar sobre os danos causados pelo uso de entorpecentes, seus riscos, bem como formas de prevenção e repressão.