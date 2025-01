Mangueira é retirada da praça Amazonas após cair em cima de carro no último domingo (19)

Uma mangueira, que desabou na noite de domingo (19/01), após a chuva, está sendo reirada na praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém. Segundo moradores, a árvore que tinha várias décadas no local caiu por volta das 23h30 sem dar nenhum sinal prévio. Felizmente, ninguém teria ficado ferido, mas um carro que estava estacionado na praça foi destruído.

"Por incrível que pareça já havia passado a chuva, não estava ventando, e de repente ela desabou", conta o ator Mauro Oliveira, de 58 anos, que mora perto do local há 50 anos.

A árvore localizada na travessa Honório José dos Santos com a rua Cesário Alvim estava apresentando sinais que não estava saudável e preocupando os moradores. “As pessoas comentavam que estava abrindo um buraco na raiz dela e estavam meio preocupadas com essa questão dela estar ficando oca. A gente só sabe que o caso só vem depois que acontece”, disse.

VEJA MAIS

A queda da mangueira amassou um carro que estava estacionado no local. O trecho é bastante movimento por causa do Espaço São José Liberto, onde funciona o Polo Joalheiro e o Museu de Gemas do Pará. O carro foi retirado nesta manhã. "Vieram cedo, o proprietário do carro disse que vão ressarcir ele", contou Mauro. "Era uma mangueira de mangas deliciosas. Há mais de 50 anos, eu moro aqui. Há mais de 50 anos, eu como essa manga”, lamentou.

A reportagem solicitou resposta da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) sobre a queda de uma mangueira na noite do domingo (19/01) para saber se alguma pessoa se feriu no incidente e se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) já havia recebido algum pedido de corte do vegetal, ou alguma denúncia sobre o risco da árvore.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semma) informou que, "com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar, já executou o trabalho de retalhamento da árvore que caiu na Praça Amazonas e está providenciando a remoção da madeira retalhada, para o devido descarte. A Secretaria confirma que na queda a árvore atingiu o capô de um veículo e que não houve feridos", diz a nota.