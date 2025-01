Semma inicia nesta segunda-feira (20) trabalhos em árvores do Bosque Rodrigues Alves

O trabalho de podas e retiradas de árvores no Bosque Rodrigues Alves, localizado na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, iniciou hoje (20/01). Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semma), a ação iniciou no interior do Jardim Botânico da Amazônia.

"O órgão informa que o levantamento já estava pronto, porém uma nova inspeção foi concluída na semana passada e o trabalho no interior do Bosque está iniciando hoje", diz o órgão em nota.

Na última segunda-feira (13/01), por volta das 17h30, uma árvore de grande porte - de espécie não identificada - caiu na avenida Almirante Barroso, bloqueando o trânsito entre as travessas Perebebuí e Lomas Valentina, sentido São Brás. Ninguém ficou ferido. A causa da queda ainda não foi divulgada.

Com a queda, os galhos do vegetal também tomaram boa parte da calçada do Bosque, que atravessaram toda a extensão da via. Devido ao tombamento da árvore, o muro do espaço e as estruturas de proteção ficaram danificadas.