Malhação de Judas traz críticas sociais e manhã de lazer no bairro da Cremação, neste sábado (19)

Neste sábado (19), a tradicional Malhação de Judas toma as ruas do bairro da Cremação, em Belém, com um novo olhar. Se antes os bonecos representavam pessoas conhecidas da comunidade ou figuras públicas, hoje eles simbolizam problemas que afetam coletivamente a sociedade.

Os bonecos confeccionados pelos próprios organizadores do evento, que também são moradores do bairro da Cremação, representaram temas urgentes que afligem a sociedade, como desmatamento, racismo, inflação e, com destaque principal neste ano, o feminicídio.

A programação iniciou na noite da Sexta-Feira Santa (18) com apresentações de artistas locais e uma emocionante exposição dos bonecos que seguiu até a madrugada. No sábado, as atividades começaram cedo, com brincadeiras tradicionais e a aguardada malhação dos bonecos.

Organização e Legado da Tradição

Paulo Ribeiro, um dos organizadores do evento, faz parte da Associação do Judas da Cremação desde 1980 e ressalta a importância de manter viva essa tradição. “Todo ano fazemos esse momento de lazer para a população. Então o dia da malhação significa muito pra nós, somos o único bairro que sobreviveu”, afirma Paulo, orgulhoso.

Ana Paula Holles, também integrante da associação há 16 anos, destaca o papel social da celebração: “A gente fala sobre racismo, sobre feminicídio, que são coisas que precisam ser combatidas — e a gente faz de maneira lúdica aqui”.

Alegria e Renovação: Festa Popular para Toda a Família

Ana Paula também falou sobre a renovação da festa popular, com o objetivo de manter a tradição sempre viva. “Estamos renovando essa festa. Trazemos uma novidade, uma brincadeira nova. Este ano, por exemplo, a gente trouxe um banho de espuma pra garotada”, disse.

E a atração nova fez sucesso. O banho de espuma caiu nas graças das crianças e foi o ponto da manhã de diverção para Heitor de Jesus e Arthur Felipe, que aprovaram: “Eu brinquei da corrida do saco, dos potes, ganhei até brinde, mas a minha favorita foi a espuma”, disse Felipe, de 9 anos.

Heitor, morador do bairro, participa da festa desde pequeno:“Eu venho a vida toda pra essa festa, eu gosto muito. Acho muito legal que tem vários bombons”.

A mãe de Heitor, Giovana Xavier, reforçou a importância do evento para as crianças: “É importante para estimular a socialização das crianças, então a gente valoriza muito”, explicou.

Comunidade Envolvida e Expectativa Anual

A moradora Fernanda Guerreiro, residente da rua Fernando Guilhon, onde acontece a festa, compartilhou seu entusiasmo: “Todo mundo já espera a Semana Santa e reúne a família, até com quem não mora aqui. Já sabe que na sexta-feira é a população adulta que brinca com os shows, e de manhã, é a vez das crianças”.