Mais de mil crianças atendidas nas Usinas da Paz da Grande Belém vivem tarde de lazer no circo

Mais de mil crianças atendidas pelas Usinas da Paz na Região Metropolitana de Belém tiveram uma tarde no circo Americano, na capital, na tarde desta quinta-feira (27). Elas assistiram às atrações nacionais e internacionais de palhaços, acrobatas e malabaristas, além de interagirem na plateia e no palco. A programação incluiu um lanche com guloseimas. O objetivo foi permitir o contato desse público com a atmosfera circense.

“Hoje foi um sonho realizado. Sempre tive o grande desejo de conhecer o circo. Essa é a minha primeira vez aqui, e estou muito feliz, principalmente porque assisti o globo com as motos dentro”, contou Flávia Vitória, de 9 anos, que faz aulas de balé e karatê na UsiPaz Guamá, em Belém.

Para a mãe de Flávia, Letícia Ferreira, a palavra que resume a experiência é “oportunidade”. Segundo ela, “...são oportunidades que estão dando para a gente trazer nossos filhos, principalmente a gente que mora longe, e para conseguir estar aqui precisa ter custos. Eu recebo essa ação de hoje como um presente. A gente amou a ideia”.

Risos, sustos, emoção e guloseimas marcaram a tarde das crianças atendidas nas Usinas da Paz da RMB (Camila Lima / Portal Cultura)

“Junto da recém-criada Diretoria de Comunicação Comunitária da Funtelpa, unimos forças com a Seac para trazermos esses jovens e crianças para terem esta tarde aqui no circo, uma parceria de muita importância, e que só tem a beneficiar a população. Hoje também é a oportunidade de muitos que nunca viram o circo se aproximarem dessa arte e, quem sabe, saírem daqui interessados em fazer parte desse universo”, disse Miro Sanova, presidente da Rede Cultura de Comunicação do Pará, que acompanhou a programação.

Participaram crianças na faixa etária de 04 a 10 anos, beneficiadas pelos serviços das Usinas da Paz em Marituba, Ananindeua e Belém, que puderam conferir os espetáculos em sessão exclusiva. A iniciativa foi da Rede Cultura de Comunicação do Pará (Funtelpa) e da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

“Sem dúvida, essa é uma experiência fantástica que estamos proporcionando para essas crianças que vivem nos ‘Territórios da Paz’, onde as Usinas estão instaladas. A partir do momento que o Estado oportuniza momentos como esse podem começar a entender que elas podem, devem e irão estar nos lugares que elas quiserem; terão oportunidades de vivências que são de todos”, frisou Igor Normando, titular da Seac.