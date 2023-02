Mais de mil aprovados no concurso da SEAP serão nomeados até março deste ano

Cerca de 1.891 aprovados no Concurso Público C-208 (Edital nº01/SEAP/SEPLAD) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) serão nomeados, a partir de 1º de março até junho de 2023, de forma gradativa, seguindo o calendário a ser divulgado. As vagas são para agentes penitenciários.

A boa notícia veio no dia 27 de dezembro, quando o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), de Nº 35.234, o resultado final e definitivo do concurso público C-208.

Candidato já pode verificar a classificação

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), o candidato já pode acessar no site (https://www.cetapnet.com.br/) a classificação no concurso para saber se conseguiu ou não a vaga. Estão disponíveis as de provimento imediato como para cadastro de reserva.

O candidato também pode consultar a resposta do recurso contra o resultado final preliminar do concurso, no link “RECURSOS”, disponível na área do candidato.