Lixo em Belém: reunião nesta quarta (29) vai tratar sobre o fim das atividades do aterro de Marituba

Uma reunião, a respeito do fim das atividades do aterro de Marituba e medidas que serão adotadas pela Prefeitura de Belém para a destinação do lixo da capital, será realizada nesta quarta-feira (29). Uma coletiva de imprensa sobre o assunto, que estava agendada para esta tarde, foi cancelada, para que a secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, participe da reunião. Não foram divulgados detalhes sobre quem mais participará do encontro.

De acordo com a Prefeitura de Belém, ainda nesta quarta será divulgada uma nota oficial com o posicionamento do município a respeito do assunto. O encerramento das atividades do aterro de Marituba está previsto para esta quinta-feira (30), quando o lixo não poderá mais ser recebido no local, de acordo com decisão judicial. Ainda não há definição concreta, até o momento, sobre qual será o destino dado aos resíduos da capital.