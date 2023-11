Prefeitura de Belém dará coletiva sobre fim do aterro em Marituba e licitação para limpeza

Está prevista para as 15h desta quarta-feira (29), no miniauditório da Prefeitura de Belém, uma entrevista coletiva da secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, que vai dar mais informações sobre o encerramento das atividades do Aterro Sanitário de Marituba e as medidas jurídicas tomadas pelo Município acerca da licitação que escolherá a empresa responsável pela limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na capital paraense.

Como informa a gestão municipal, a Concorrência Pública destinada a sanar o problema da coleta de lixo urbano na Região Metropolitana de Belém também contempla a criação do novo sistema de limpeza urbana, coleta, destinação, tratamento e gestão dos resíduos sólidos da capital.

Parceria Público-privada

O processo de licitação para a instalação da Parceria Público-Privada (PPP) ocorre pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

A partir da licitação, o parceiro privado terá a responsabilidade de instalar uma nova Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, responsável pelas atividades operacionais como coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, compostagem e destinação final dos resíduos.