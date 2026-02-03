lib talks promove edição especial sobre o rainha das rainhas 2026 nesta terça-feira (3)

Nesta terça-feira (3), às 15 horas, haverá uma edição especial do Lib Talks. O tema será o concurso Rainha das Rainhas 2026. O Lib Talks é um projeto do Grupo Liberal no formato talk show, sendo realizado no Espaço Romulo Maiorana, na sede do jornal Grupo Liberal, em Belém. Para o painel desta terça-feira estão confirmados Ney Messias Jr, diretor de marketing do Grupo Liberal e mediador; Yuri Mendes, gestor em Tecnologia da Informação, criador de conteúdo no perfil Eternas Rainhas; Luiz Urbano, profissional de Marketing, promotor de eventos e preparador de Misses; e Lohanne Lima, Rainha das Rainhas 2025.

O Rainha das Rainhas é consagrado como o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil. Em 2026, o evento será realizado no próximo dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Os portões para o Rainha das Rainhas 2026 serão abertos às 20 horas.

O Rainha das Rainhas 2026 será transmitido ao vivo. Aos fãs do concurso, há duas opções: televisão e portal Oliberal.com. Na TV, o RR 26 começa após o Big Brother Brasil. Entretanto, para aqueles que querem acompanhar todos os detalhes desde o início, a transmissão no portal oliberal.com iniciará às 21h30, com minuto a minuto e transmissão ao vivo do Hangar. A eleita Rainha das Rainhas em 2026 vai ganhar um carro 0 km (da marca Peugeot), ofertado pela Revemar.



Ney Messias, diretor de marketing do Grupo Liberal conta que possui uma memória profissional e afetiva muito grande pelo Rainha das Rainhas. “Durante 14 anos estive envolvido com o Rainhas, quando apresentava o concurso pela TV Liberal. Estar de volta é uma felicidade sem tamanho”, diz Messias.

O diretor informa, ainda, que o evento reunirá rainhas de várias décadas em comemoração a 80ª edição do concurso. “Será um momento de reencontro e resgate de memórias dos antigos concursos” .

Participantes do Lib Talks desta terça-feira:

Ney Messias:

Comunicador, radialista, produtor cultural, produtor executivo de Terruá Pará e Festival Boulevarte, vencedor do prêmio de projeto especial de música brasileira da Associação Paulista de críticos de arte 2014. Atualmente é diretor de marketing do Grupo Liberal. Foi âncora e editor-chefe do telejornal matinal "Bom Dia Pará" na TV Liberal durante 12 anos. Antes de chegar à TV, também trabalhou no rádio e chegou a atuar como repórter esportivo.

Ao longo de sua carreira, Ney também ocupou cargos públicos importantes, como a presidência da Fundação de Telecomunicações do Pará e a Secretaria de Comunicação do Governo Estadual. Mais recentemente, ele, que também é formado em Educação Física (UEPA), se reinventou, tornando-se especialista em Gerontologia, ativista do envelhecimento ativo e instrutor de Mindfulness e Yoga. Sob a marca de "Seu Neyzinho" (@seuneyzinho nas redes sociais), promovendo conteúdos sobre longevidade e saúde mental.

Yuri Mendes - 35 anos, natural de Belém.

Gestor em Tecnologia da Informação, especialista em Analista de Sistemas e criação de conteúdo digital. Fã vira influenciador após compartilhar seus arquivos do RR e participar do processo das candidatas, além de reunir rainhas e assim foi criado perfil Eternas Rainhas.

Luiz Urbano - 28 anos

Formado em Marketing, professor de inglês, promotor de eventos e preparador de Misses. Acompanha o Rainha das Rainhas desde 2004, quando tinha 5 anos de idade.

Em 2011 foi entrevistado pela 1ª vez e, desde então, já saiu diversas vezes em capa do site do Rainhas, entrevistas. E, em 2014, o Jornal O Liberal fez uma entrevista de 10 anos como fã do Rainhas.

De 2013 até 2018 o diretor social do Remo o chamou para fazer parte da equipe do clube. De 2022 até os dias de hoje faz a live das Rainhas.

Em 2023 fez comercial e revista do Rainhas. Em 2026 recebeu o convite para apresentar o lançamento das Rainhas no Mercado de São Brás.

Lohanne Lima:

Fez história em 2025 ao ser coroada Rainha das Rainhas, representando o Clube do Remo. Para a jovem bragantina, a vitória representou não apenas a realização de um sonho, mas uma verdadeira transformação pessoal e profissional.

Lohanne foi coroada aos 23 anos, durante a 77ª edição do Rainha das Rainhas, com a apresentação temática “Parvati: a energia indiana do amor”, inspirada na manifestação divina do amor e da fertilidade. Segundo ela, mesmo com o encerramento do ciclo como rainha, a sensação ainda é de incredulidade.

Para Lohanne Lima, ser Rainha das Rainhas é uma conquista que ultrapassa o individual e assume um papel simbólico dentro do carnaval paraense.

“É uma conquista que vai além de mim. Eu acredito que o Rainha das Rainhas também serviu como inspiração para outras mulheres, mostrando que elas podem realizar os sonhos delas”, destaca. Ela reforça que o título carrega uma mensagem de força, inspiração e representatividade feminina.

Para as meninas que sonham em disputar o concurso, Lohanne deixa um conselho direto e inspirador: “Acreditem no potencial de vocês e no sonho de vocês. Não escutem aquelas pessoas que querem tirar de vocês o mérito e o potencial que vocês têm. Corram atrás, coloquem nas mãos de Deus e vai dar tudo certo”. Ao definir o sentimento que resume o período após o título, Lohanne é objetiva: “Conquista”.

LibTalks

Quando? Terça-feira, dia 3

Que horas? 15h

Onde? Ao vivo, no YouTube do Grupo Liberal