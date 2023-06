Leitores de O Liberal respondem que não concordam com a existência de crianças trans; entenda

A transexualidade infantojuvenil foi o tema da enquete de O Liberal neste final de semana. A maioria dos leitores se posicionaram contra a existência de crianças trans. O tema, que gera debate e divide opiniões, surgiu após a 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, no último domingo (11). Nas redes sociais, circulam imagens de uma criança segurando um estandarte com a frase “Crianças Trans Existem”.

Com a repercussão do caso, o Grupo Liberal ainda no domingo a seguinte enquete: “Você concorda ou não que existam crianças trans?”. Entre as alternativas disponíveis estavam: “Sim, concordo” e “Não concordo”.

Na enquete realizada entre os seguidores do Instagram de O Liberal, 67% dos internautas não concorda que essa condição de gênero seja uma escolha a ser tomada ainda na infância. Por outro lado, 31% dos usuários votou que concorda com a existência de crianças trans.

No portal OLiberal.com, o resultado também apontou uma grande diferença. A maioria dos leitores também se mostrou indiferente à escolha das crianças. Na enquete, 75% das pessoas votou contra, enquanto 26% defende a busca de visibilidade trans na infância. O resultado do portal foi considerado até a tarde desta segunda-feira (12).

O que dizem os leitores de O Liberal

Já nos comentários das redes sociais, alguns usuários também manifestaram a sua opinião. “Crianças apenas existem, elas têm o direito de serem libertas de repressão, ódio, preconceito e violência para que sejam livres para serem quem elas nasceram para ser sem medo”, defendeu uma internauta. “Que cresçam sendo pessoas boas, saudáveis, felizes e não preconceituosas”, completou.

“Crianças são só crianças. Esse tipo de decisão é quando adulto. Se tivermos que dar essa autonomia às crianças, temos que dar, também, responsabilidades e penalizar eles”, criticou um seguidor de O Liberal. “Vamos deixar a criança ter infância. Simples assim”, comentou outro internauta.