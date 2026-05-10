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Lazer ao ar livre cria memórias afetivas no Dia das Mães, em Belém

Para as famílias, essa foi a forma de desacelerar a rotina, fortalecer os vínculos afetivos longe das telas e criar memórias afetivas

Gabi Gutierrez
fonte

A movimentação no Parque do Utinga foi moderada na manhã deste domingo (10) (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Lazer ao ar livre na capital paraense foi a escolha de algumas famílias paraenses na manhã deste domingo (10), em que se comemora o Dia das Mães. Com clima o ameno e movimentação moderada durante a manhã o Parque do Utinga foi a escolha para muitas mães. Segundo elas, essa foi a forma de desacelerar a rotina, fortalecer os vínculos afetivos longe das telas e criar memórias afetivas.

A pedagoga Milene Brabo escolheu passar a manhã ao lado das filhas, Mayra Brabo e Emanuelle Brabo. Para ela, a atividade física foi também uma oportunidade de convivência em família. “É necessário para a gente, no dia a dia, dar uma paradinha. E também é um incentivo para elas e para mim”, disse.

image Mayra Brabo, Milene Brabo e Emanuelle Brabo foram aproveitar a manhã com a mãe (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Mayra contou que começou a correr há cerca de dois meses e que a prática acabou aproximando ainda mais a família desses momentos ao ar livre. Segundo ela, o ambiente natural favorece a conexão e as conversas.

“É um momento de imersão na natureza. A gente conversa, coloca os assuntos em dia, porque na correria não dá tempo. E a sensação depois de correr e caminhar é muito boa”, afirmou.

Já Emanuelle admitiu que o esporte ainda não faz parte da sua rotina, mas destacou o valor afetivo da experiência no Dia das Mães.

“Não é muito minha praia [atividade física], realmente, mas eu queria passar esse tempo com ela. Foi um momento muito legal, de se conectar mais com a natureza e também de conversar mais, sem celular. A gente ficou encantada até com uma borboleta azul”, contou.

A professora de educação física Nayara Santos também escolheu o espaço para criar memórias ao lado da filha, Maria Clara, e do esposo. Segundo ela, experiências em ambientes abertos ajudam a estimular hábitos saudáveis desde a infância.

image Nayara foi com a família aproveitar a manhã com a filha, Maria Clara (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Além de ser algo da minha profissão, eu quero que a minha filha tenha memórias de momentos em família, curtindo a natureza e fazendo exercício físico”, disse.

Ela explicou que a família costuma frequentar praças e parques em Belém, especialmente espaços próximos de casa, mas decidiu conhecer o local com a filha pela primeira vez neste Dia das Mães.

Quem também aproveitou a manhã no espaço foi a professora e geógrafa Sandra Cascais, acompanhada das netas Vera e Luiza. A família escolheu o passeio para celebrar a data e também o aniversário da neta mais velha, que completou 11 anos.

“Eu gosto muito de viver esses momentos com elas em contato do meio ambiente e da natureza. É importante proporcionar esse momento para elas, aprenderem o significado de valorizar e cuidar da nossa natureza. E além de netas, são como filhas também, então ensinamos à elas”, afirmou.

image Sandra levou as netas, Vera e Luiza, para viver um momento em família ao ar livre (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)
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