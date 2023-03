Júpiter e Vênus estarão em conjunção nesta quinta-feira (02/3); saiba onde e como observar

Os amantes da astronomia têm um ótimo motivo para olhar para o céu nesta quinta-feira (2): Júpiter e Vênus estarão em conjunção, compartilhando a mesma ascensão reta e aparecendo bem próximos um do outro do ponto de vista da Terra. Saiba onde e como observar.

Onde observar a conjunção de Júpiter e Vênus em Belém

De acordo com o site In-The-Sky.org, a partir de Belém, a conjunção será visível por volta das 18h42, 23° acima do horizonte ocidental. Em seguida, eles vão se afundar em direção ao horizonte, se pondo 1 hora e 51 minutos depois do Sol, às 20h20.

Ou seja, se você olhar para o céu por volta de 18h42, na direção oeste, vai encontrar os planetas alinhados.

O que é connjução astronômica

O termo “conjunção” é popularmente utilizado para representar uma aproximação aparente entre dois corpos, no entanto, tecnicamente, a conjunção astronômica só ocorre no momento em que os dois objetos compartilham a mesma ascensão reta (coordenada astronômica equivalente à longitude terrestre).

"Se as condições do céu estiverem boas, os dois planetas estarão visíveis logo após o pôr do sol e até cerca de 20h (horários podem variar conforme a localidade)", explica Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA), membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), diretor técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON) e colunista do Olhar Digital. "Como Vênus estará consideravelmente brilhante e afastado do Sol, observadores mais experientes podem tentar localizá-lo antes mesmo do anoitecer".

Segundo Zurita, quem tiver a oportunidade de contemplar o fenômeno por meio de telescópios ou binóculos, poderá observar os dois planetas no mesmo campo de visão e ver, simultaneamente, as luas galileanas de Júpiter e a fase minguante de Vênus, que estará 86% iluminado pelo Sol.

Ele explica que as conjunções astronômicas ocorrem porque os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol no mesmo plano, conhecido como plano da eclíptica.