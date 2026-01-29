Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

‘Janeiro Branco’ tem palestra sobre saúde mental e sessão de massoterapia no Grupo Liberal

Nesta quinta-feira (29), os colaboradores do grupo participaram de uma série de atividades

O Liberal
fonte

‘Janeiro Branco’ tem palestra sobre saúde mental e sessão de massoterapia no Grupo Liberal. (Wagner Santana/ O Liberal)

Palestras sobre saúde mental no ambiente de trabalho e sessões de massoterapia marcaram a campanha Janeiro Branco, do Grupo Liberal. Nesta quinta-feira (29), os colaboradores puderam debater sobre a importância de discutir o cuidado emocional dentro do ambiente corporativo e participar de atividades para relaxar.

Durante a manhã, a programação foi conduzida pela psicóloga Layane Silva, que tratou sobre a importância do diálogo aberto. “Essa campanha do Janeiro Branco vem justamente para reforçar a importância do cuidado com a saúde mental. Hoje, o trabalho é o espaço onde as pessoas passam a maior parte do tempo, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Por isso, essa campanha precisa ser trazida para dentro das organizações. É imprescindível que o colaborador sempre se expresse sem medo”, afirmou.

Layane explicou que muitas questões emocionais se manifestam ou são potencializadas no ambiente profissional. “Às vezes é dentro da própria empresa que muitas dessas questões aparecem. A campanha deste ano fala sobre paz, equilíbrio e saúde mental. Então a pergunta é: como construir esses três pilares dentro do ambiente de trabalho?”, provocou.

Cuidados

Segundo ela, o cuidado não deve se limitar ao espaço físico da empresa, mas considerar que os colaboradores são sujeitos que enfrentam desafios fora dali. “Não é só falar do trabalho como local físico. São pessoas que têm problemas em casa, problemas pessoais, e isso acaba refletindo diretamente no rendimento profissional”, pontuou. Para a psicóloga, falar de saúde mental no ambiente corporativo também é uma forma de demonstrar cuidado. “É mostrar que, para além das cobranças profissionais, as organizações se preocupam com a saúde mental dos seus colaboradores”, pontuou Layane Silva.

Ao abordar ações práticas que podem ser desenvolvidas pelas empresas, Layane destacou a criação de espaços de escuta como uma das principais estratégias. “O ideal é oferecer espaços de acolhimento, onde os funcionários possam falar sobre suas angústias e sofrimentos”, explicou. Ela ressaltou ainda a importância de incentivar a busca por acompanhamento profissional. “Muitas empresas já encaminham seus funcionários, mas dentro da organização é fundamental dar esse espaço de escolha, de escuta e de acolhimento real.”

Ações positivas

A psicóloga defendeu que as ações precisam ir além de palestras pontuais. “Não é só palestra. São conversas abertas, onde o funcionário possa se sentir escutado, tirar dúvidas e falar sobre o que está vivendo”, disse. Para ela, é essencial que as atividades estejam alinhadas com a realidade dos trabalhadores. “Às vezes são trazidos profissionais para falar de temas que não têm nada a ver com o cotidiano daqueles funcionários. Não é trazer por trazer. É ouvir primeiro o que eles estão sentindo.”

Layane reforçou que o planejamento das ações deve partir da escuta. “O ideal é escutar realmente os colaboradores para, a partir disso, planejar os próximos passos sobre como cuidar da saúde mental deles”, afirmou. “Não adianta, por exemplo, trazer uma atividade de respiração ou relaxamento se a queixa principal é estresse emocional ou estresse laboral. É preciso alinhar a necessidade real dos trabalhadores com o que vai ser trabalhado.”

Ela concluiu destacando que o cuidado com a saúde mental precisa gerar resultados concretos. “Não é fazer porque precisa ser feito. É fazer buscando um resultado real, que realmente impacte a vida e o bem-estar dos profissionais”, finalizou.

MASSOTERAPIA O LIBERAL

Sessões de massoterapia

Durante a tarde, colaboradores da TV Liberal participaram de uma sessão de massoterapia. “A gente que trabalha sentado, mexendo no computador, a gente fica com muita tensão nos ombros, nos braços. Com certeza absoluta, essa pausa, receber uma massagem faz toda a diferença. A gente volta ao trabalho 100% renovado, com todo o gás. Vale muito a pena. Onde entra a importância dessa pausa? Quando a gente trabalha em grupo, são muitas opiniões diferentes. Isso acaba trazendo uma certa tensão mental para a gente, para quem trabalha com decisões. E esse momento com certeza vai trazer um bem para todo mundo”, disse Izaan Oliveira, coordenador de mídia audiovisual da TV Liberal.

“O principal é proporcionar para esses colaboradores esse momento de descomprimir, que é tirar a tensão do dia a dia e poder parar um pouco para receber uma massagem e toda essa injeção de saúde e bem-estar. Esse colaborador sai daqui e consegue entregar o resultado que a empresa precisa. O Janeiro Branco é ideal para que a gente possa identificar algumas necessidades do colaborador”, disse Mailson Souza, executivo comercial da Mãos que Curam - núcleo de terapia holística.

Serviço:

Janeiro Branco no Grupo Liberal

Sexta-feira (30)

- Palestra de Educação Financeira com a economista e professora Guaraciaba Sarmento

10h – Jornal O Liberal

16h – TV Liberal

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

janeiro branco

grupo liberal
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

GRADUAÇÃO

Listão da Ufra: confira quando será o resultado pelo Sisu 2026

A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero

16.01.26 17h56

MUDANÇAS

Detran Pará elimina obrigatoriedade da prova da baliza para CNH; saiba mais

A prova de baliza é conhecida por ser tradicionalmente o ponto de reprovação no exame prático e temida por muitos recém-habilitados

27.01.26 17h37

NOSTALGIA

Belém não tem orelhões em funcionamento, mas aparelhos inabilitados lembram o passado da cidade

Em todo o Pará, ainda existem mais de 900 orelhões em operação, instalados principalmente em áreas com menor cobertura de telefonia móvel

25.01.26 8h00

POSICIONAMENTO

Em meio à falta de pagamento do IFA a agentes de saúde de Belém, prefeitura divulga retratação

A retificação atendeu à solicitação do procurador Sandoval Alves da Silva, do Ministério Público do Trabalho

27.01.26 16h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda