‘Janeiro Branco’ tem palestra sobre saúde mental e sessão de massoterapia no Grupo Liberal

Palestras sobre saúde mental no ambiente de trabalho e sessões de massoterapia marcaram a campanha Janeiro Branco, do Grupo Liberal. Nesta quinta-feira (29), os colaboradores puderam debater sobre a importância de discutir o cuidado emocional dentro do ambiente corporativo e participar de atividades para relaxar.

Durante a manhã, a programação foi conduzida pela psicóloga Layane Silva, que tratou sobre a importância do diálogo aberto. “Essa campanha do Janeiro Branco vem justamente para reforçar a importância do cuidado com a saúde mental. Hoje, o trabalho é o espaço onde as pessoas passam a maior parte do tempo, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Por isso, essa campanha precisa ser trazida para dentro das organizações. É imprescindível que o colaborador sempre se expresse sem medo”, afirmou.

Layane explicou que muitas questões emocionais se manifestam ou são potencializadas no ambiente profissional. “Às vezes é dentro da própria empresa que muitas dessas questões aparecem. A campanha deste ano fala sobre paz, equilíbrio e saúde mental. Então a pergunta é: como construir esses três pilares dentro do ambiente de trabalho?”, provocou.

Cuidados

Segundo ela, o cuidado não deve se limitar ao espaço físico da empresa, mas considerar que os colaboradores são sujeitos que enfrentam desafios fora dali. “Não é só falar do trabalho como local físico. São pessoas que têm problemas em casa, problemas pessoais, e isso acaba refletindo diretamente no rendimento profissional”, pontuou. Para a psicóloga, falar de saúde mental no ambiente corporativo também é uma forma de demonstrar cuidado. “É mostrar que, para além das cobranças profissionais, as organizações se preocupam com a saúde mental dos seus colaboradores”, pontuou Layane Silva.

Ao abordar ações práticas que podem ser desenvolvidas pelas empresas, Layane destacou a criação de espaços de escuta como uma das principais estratégias. “O ideal é oferecer espaços de acolhimento, onde os funcionários possam falar sobre suas angústias e sofrimentos”, explicou. Ela ressaltou ainda a importância de incentivar a busca por acompanhamento profissional. “Muitas empresas já encaminham seus funcionários, mas dentro da organização é fundamental dar esse espaço de escolha, de escuta e de acolhimento real.”

Ações positivas

A psicóloga defendeu que as ações precisam ir além de palestras pontuais. “Não é só palestra. São conversas abertas, onde o funcionário possa se sentir escutado, tirar dúvidas e falar sobre o que está vivendo”, disse. Para ela, é essencial que as atividades estejam alinhadas com a realidade dos trabalhadores. “Às vezes são trazidos profissionais para falar de temas que não têm nada a ver com o cotidiano daqueles funcionários. Não é trazer por trazer. É ouvir primeiro o que eles estão sentindo.”

Layane reforçou que o planejamento das ações deve partir da escuta. “O ideal é escutar realmente os colaboradores para, a partir disso, planejar os próximos passos sobre como cuidar da saúde mental deles”, afirmou. “Não adianta, por exemplo, trazer uma atividade de respiração ou relaxamento se a queixa principal é estresse emocional ou estresse laboral. É preciso alinhar a necessidade real dos trabalhadores com o que vai ser trabalhado.”

Ela concluiu destacando que o cuidado com a saúde mental precisa gerar resultados concretos. “Não é fazer porque precisa ser feito. É fazer buscando um resultado real, que realmente impacte a vida e o bem-estar dos profissionais”, finalizou.

Sessões de massoterapia

Durante a tarde, colaboradores da TV Liberal participaram de uma sessão de massoterapia. “A gente que trabalha sentado, mexendo no computador, a gente fica com muita tensão nos ombros, nos braços. Com certeza absoluta, essa pausa, receber uma massagem faz toda a diferença. A gente volta ao trabalho 100% renovado, com todo o gás. Vale muito a pena. Onde entra a importância dessa pausa? Quando a gente trabalha em grupo, são muitas opiniões diferentes. Isso acaba trazendo uma certa tensão mental para a gente, para quem trabalha com decisões. E esse momento com certeza vai trazer um bem para todo mundo”, disse Izaan Oliveira, coordenador de mídia audiovisual da TV Liberal.

“O principal é proporcionar para esses colaboradores esse momento de descomprimir, que é tirar a tensão do dia a dia e poder parar um pouco para receber uma massagem e toda essa injeção de saúde e bem-estar. Esse colaborador sai daqui e consegue entregar o resultado que a empresa precisa. O Janeiro Branco é ideal para que a gente possa identificar algumas necessidades do colaborador”, disse Mailson Souza, executivo comercial da Mãos que Curam - núcleo de terapia holística.

Serviço:

Janeiro Branco no Grupo Liberal

Sexta-feira (30)

- Palestra de Educação Financeira com a economista e professora Guaraciaba Sarmento

10h – Jornal O Liberal

16h – TV Liberal