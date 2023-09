Parque Ita pode ser liberado nesta sexta (29) ao público, após vistoria dos bombeiros

A previsão é que o Ita Center Park , na Praça Santuário de Nazaré, seja liberado nesta sexta-feira (29) ao público. A vistoria começou na quinta-feira (28) pela equipe do Corpo de Bombeiros. Nessa primeira etapa, 13 brinquedos já estão aptos para funcionamento, mas a equipe vai retornar ao espaço, nesta sexta, para liberar o restante, uma vez que precisam passar por alguns ajustes.

O tenente-coronel Pablo Oliveira, chefe do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, explica que o trabalho começou pela manhã com a inspeção visual e documental para verificar as medidas de segurança contra incêndio, no caso a verificação de extintores, sinalização, iluminação, emergência e placas de orientação.

Já à tarde, foi feita a vistoria da dinâmica do brinquedo, que se refere ao funcionamento do equipamento. "Agora à tarde cinco brinquedos não puderam ser testados, eles vão ser testados amanhã (sexta) pela manhã e tudo indica que será liberado após essa etapa", explica o militar do Corpo de Bombeiros.

Uma das principais orientações da equipe de vistoria é que após a liberação, é importante que os usuários sigam rigorosamente os regulamentos de cada brinquedo, pois cada equipamento tem uma exigência específica. "É importante obedecer à altura, as mulheres que têm cabelos longos é importante que amarrem para evitar qualquer tipo de transtorno", explica o tenente-coronel.

Parte do Círio

Há 32 anos o Ita Center Park já faz parte da programação da festividade do Círio de Nazaré e o gerente Geraldo Costa, 64, explica que é mais um ano de expectativa à espera do público. Esse ano, o funcionamento do espaço será até 26 de novembro.

Para o gerente, o trabalho de vistoria é o mais importante, uma vez que o objetivo é de proporcionar lazer e segurança aos brincantes. A volta da roda gigante de 22 metros de altura é uma das novidades deste ano. Brinquedos como o "Salta Montes", o "King Loop", "Fly Zone" e "Samba" são, geralmente, os mais procurados durante a quadra junina, segundo o gerente.

O Ita Center Park ficará instalado em Nazaré até 26 de novembro. A partir da liberação, funcionará todos os dias, das 16h às 23h, com horário especial em dias festivos. O valor do ingresso promocional é de R$ 15.

Mas também tem a venda promocional de R$ 50 por quatro ingressos. O funcionamento no domingo do Círio, no domingo do Círio das Crianças e no dia da queima dos fogos vai abrir de 9h às 12h e depois retorna às 16h.

Além da área dos brinquedos, o diretor de Arraial e Arrecadação, Alexandre Chaves informa que o espaço também contará com a tradicional feirinha e a área de alimentação. “São mais de 30 anos de parceria entre o parque, que é uma das principais atrações da quadra nazarena, e a Diretoria do Círio. Teremos também lojinhas com artigos religiosos, bijuterias, eletrônicos, além da área separada para comidas variadas”, diz.