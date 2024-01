Instituto Dea Maiorana é lançado para transformar a realidade de mulheres, jovens e crianças

A ilha do Combu, em Belém, foi palco do lançamento do Instituto Dea Maiorana (IDEA), entidade que foca práticas socioambientais sustentáveis para transformar a realidade de mulheres, jovens e crianças em situação de risco e vulnerabilidade social na Amazônia. A programação, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (25), começou por volta das 10h, no restaurante Boá na Ilha, com a presença da equipe e de conselheiros do instituto, além de convidados. O evento marca a ampliação das ações do Instituto Criança Vida, que muda de nome para homenagear a matriarca da família Maiorana. O site da entidade (institutodeamaiorana.com.br) já pode ser acessado.

VEJA MAIS:



Instituto Dea Maiorana 01 Igor Mota/ O Liberal Igor Mota/ O Liberal Igor Mota/ O Liberal Igor Mota/ O Liberal Igor Mota/ O Liberal

Nessa nova fase, o IDEA vai priorizar o apoio a projetos e ações que promovam o empoderamento social de mulheres no Estado do Pará, diante de um cenário de desafios ambientais e em busca do desenvolvimento sustentável. Em especial, as ações se voltam a comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas que estimulam o empreendedorismo social, cultural e ambiental em suas localidades - para desenvolver a renda, autonomia e emancipação, aliando conservação dos recursos naturais e da biodiversidade a tecnologias sociais e ações que preservem a floresta em pé e, principalmente, olhando para as pessoas.

“Dentro dessa nova estrutura e dentro desse novo foco, a minha mãe sempre foi uma pessoa que teve muito desse olhar para as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente achou que essa seria uma homenagem justa, desse novo momento do Instituto, que passa a ser, agora, Dea Maiorana. A gente precisava de um nome de uma mulher forte, que representasse a mulher no Pará. Ela é paraense. Ela é uma mulher de origem humilde, que sentiu a dor da rejeição, da fome. E muito solidária nas suas causas. Nunca foi afeita a propagandear o que ela fazia, as causas que apoiava. Por isso mesmo, a gente acha que esse momento é de homenageá-la”, destaca a presidente do IDEA, Rosângela Maiorana.

Presidente do IDEA, Rosângela Maiorana. (Igor Mota/ O Liberal)

Ela explicou o motivo da missão da entidade em ajudar mulheres. “Eu costumo usar uma metáfora do avião, de quando a gente viaja. A gente acha que a gente precisa colocar máscara de oxigênio primeiro no filho, na criança. E aí vem aquele aviso: não, proteja primeiro você, coloque a máscara primeiro em você, para depois colocar na criança. Então, pensamos muito nisso, a gente precisa fortalecer a mãe, fortalecer a mulher, para que o filho, o jovem, se fortaleça”, ressalta.

Empoderamento feminino

A diretora do IDEA, Camille Bemerguy, relata como funcionará as ações do instituto. “O Instituto IDEA Maiorana e chega não como uma mera mudança de nome de um instituto, mas uma mudança do foco de atuação do Instituto. A partir do entendimento que nós estamos vivendo, uma época que exige ações muito fortes, a crise ambiental, a crise social, altos níveis ainda de pobreza e desigualdade na nossa região, principalmente no nosso Estado. É ter um instituto que tem esse olhar para o empoderamento feminino, para o fortalecimento da juventude, é tentar virar a chave sob um novo olhar. O instituto vai construir uma série de projetos e ações a partir de um processo de cocriação, ou seja, a partir da escuta com o público alvo que a gente quer alcançar. Isso é uma decisão a partir de uma conversa e de uma escuta ativa, com os beneficiários, para poder construir projetos e apresentar para instituições nacionais e internacionais, com parcerias com setor público, para construir projetos que deem uma transformação sustentável na vida das pessoas que a gente quer impactar”, disse.

Por qual motivo o lançamento foi na Ilha do Combu?

Camille Bemerguy explicou que a escolha da Ilha do Combu como local para o lançamento do instituto tem ligação com a missão do IDEA. “Nós acabamos escolhendo aqui no Combu, no Boá, porque ele dialoga com aquilo que nos move. As pessoas que vão participar já são exemplo do público-alvo que a gente vai atingir, então nós vamos escutá-las e ajudar a construir um instituto que gere o impacto que a gente quer”, pondera.

Apoio

O projeto conta com o importante apoio e consultoria da ViaFloresta, hub de inteligência estratégica para geração de impactos socioambientais positivos e transformações sustentáveis; além da parceria da Marola, agência digital responsável pelo desenvolvimento do hotsite; da FX Produtora, que realizou os filmes da campanha de lançamento do IDEA; e dos fotógrafos Tarso Sarraf e João Ramid, que cederam imagens dos seus arquivos pessoais para o projeto.

Missão do Instituto Dea Maiorana

O Instituto Dea Maiorana surge para implementar e disseminar práticas socioambientais sustentáveis que contribuam para transformar a realidade de mulheres, jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, promovendo uma sociedade mais inclusiva e preparada para o enfrentamento das mudanças climáticas. A colaboração e cooperação entre organizações do terceiro setor, governos, setor privado e demais atores da sociedade são essenciais para enfrentar os desafios complexos e interconectados que o mundo apresenta - e, assim, criar um futuro mais justo, sustentável e próspero para todas as pessoas.

O IDEA vai buscar essas parcerias na captação de recursos para viabilizar ações e projetos que transformem vidas no tripé social, econômico e ambiental. Também conta com a seguinte equipe de conselheiros: Adriana Lima, empreendedora da área de Turismo; Camila Kzan, realizadora e roteirista do mercado audiovisual; Camilla Miranda, arquiteta e urbanista; Ellen Acioli, bióloga; Emmanuel Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA); José Mattos, empreendedor executivo de sustentabilidade; Leticia Moraes, extrativista; Marina Marçal, head de Diplomacia e Advocacy para Cidades, na C40, e research fellow de Política Climática no Washington Brazil Office; e Raphael Medeiros, diretor-executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia.

O legado do Instituto Criança Vida

O Criança Vida iniciou as suas ações em 2000 e, em 2003, evoluiu para Instituto Criança Vida - uma instituição sem fins lucrativos, com a missão de contribuir com a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes que viviam em situação de risco e vulnerabilidade social.